В «Комбинате КМАруда» отказались комментировать иск водоканала на 27 млн

На редакционный запрос в предприятии нам сообщили, что «Комбинат КМАруда» изучает доводы истца и готовит данные для мотивированного отзыва на исковое заявление. В предприятии не подтвердили и не опровергли обвинения, которые выдвигает «Белоблводоканал».