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В «Комбинате КМАруда» отказались комментировать иск водоканала на 27 млн

В «Комбинате КМАруда» отказались комментировать иск водоканала на 27 млн

19 июля 2024, 08:44
Фото: Изображение Midjourney
В компании «Комбинат КМАруда» не стали отвечать на вопросы о подробностях иска «Белоблводоканала» к предприятию на 27 млн рублей.

АО «Комбинат КМАруда» отказалось комментировать иск «Белоблводоканала» к предприятию редакции Бел.Ру.

Ранее мы писали, что «Белоблводоканал» подал иск к «Комбинату КМАруда» на 27,4 млн рублей. По данным определения Арбитражного суда Белгородской области, ГУП «Белоблводоканал» считает, что «Комбинат КМАруда» самовольно использовал централизованную систему холодного водоснабжения.

На редакционный запрос в предприятии нам сообщили, что «Комбинат КМАруда» изучает доводы истца и готовит данные для мотивированного отзыва на исковое заявление. В предприятии не подтвердили и не опровергли обвинения, которые выдвигает «Белоблводоканал».

«Белоблводоканал» подал в суд иск на «Комбинат КМАруда» на 27 млн рублей из-за воды
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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Арбитражный суд#Эксклюзив#Белгород#Иск#Белоблводоканал#Холодное водоснабжение#Белгородский бизнес
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