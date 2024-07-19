В «Комбинате КМАруда» отказались комментировать иск водоканала на 27 млн

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 08:46
АО «Комбинат КМАруда» отказалось комментировать иск «Белоблводоканала» к предприятию редакции Бел.Ру.
Ранее мы писали, что «Белоблводоканал» подал иск к «Комбинату КМАруда» на 27,4 млн рублей. По данным определения Арбитражного суда Белгородской области, ГУП «Белоблводоканал» считает, что «Комбинат КМАруда» самовольно использовал централизованную систему холодного водоснабжения.
На редакционный запрос в предприятии нам сообщили, что «Комбинат КМАруда» изучает доводы истца и готовит данные для мотивированного отзыва на исковое заявление. В предприятии не подтвердили и не опровергли обвинения, которые выдвигает «Белоблводоканал».