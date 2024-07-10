«Переели пельменей или нахлебались воды»: белгородцы переживают за детей в Крыму

«Дети в комнатах со рвотой, без помощи! Врач лагеря выдаёт искрометные диагнозы о том, что дети переели пельменей или нахлебались морской воды. Прошу провести соответствующую проверку условий, в которых находятся дети, и оказать им медицинскую помощь! Беспредел!» — пишет белгородка.