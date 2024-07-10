«Переели пельменей или нахлебались воды»: белгородцы переживают за детей в Крыму

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
В лагерь «Юность», который находится в Евпатории, отправили юных белгородцев. Их родители сообщают, что дети подхватили кишечную инфекцию. При этом, как утверждает одна из родительниц, помощь юным пациентам якобы не спешат оказывать.
«Дети в комнатах со рвотой, без помощи! Врач лагеря выдаёт искрометные диагнозы о том, что дети переели пельменей или нахлебались морской воды. Прошу провести соответствующую проверку условий, в которых находятся дети, и оказать им медицинскую помощь! Беспредел!» — пишет белгородка.
Министерство образования Белгородской области заверило, что сейчас в лагере представители Роспотребнадзора проводят проверку. О результатах ведомство дополнительно проинформирует родителей.
Напомним, что ранее жители региона жаловались на условия пребывания детей в лагерях и санаториях в Ставропольском крае, Владимирской, Костромской, Пензенской, Ростовской и других областях.
Ситуация, затрагивающая здоровье детей, случается не впервые. По состоянию на апрель текущего года насчитывалось 145 школьников, которые также выехали в лагеря других регионов и заболели простудой и ОРВИ.