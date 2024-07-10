bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

В лагере «Юность» в Крыму проведут проверку после жалоб белгородцев

«Переели пельменей или нахлебались воды»: белгородцы переживают за детей в Крыму

10 июля 2024, 15:05
Фото: Изображение Midjourney

В лагере «Юность» в Крыму проведут проверку после жалоб белгородцев

В Сети появились жалобы на работу руководства и медперсонала детского лагеря «Юность» в Евпатории. Родители юных белгородцев утверждают, что у детей кишечная инфекция. На комментарий ответили представители минобразования.
Сюжет
Дети

В лагерь «Юность», который находится в Евпатории, отправили юных белгородцев. Их родители сообщают, что дети подхватили кишечную инфекцию. При этом, как утверждает одна из родительниц, помощь юным пациентам якобы не спешат оказывать.

«Дети в комнатах со рвотой, без помощи! Врач лагеря выдаёт искрометные диагнозы о том, что дети переели пельменей или нахлебались морской воды. Прошу провести соответствующую проверку условий, в которых находятся дети, и оказать им медицинскую помощь! Беспредел!» — пишет белгородка.

Министерство образования Белгородской области заверило, что сейчас в лагере представители Роспотребнадзора проводят проверку. О результатах ведомство дополнительно проинформирует родителей.

Напомним, что ранее жители региона жаловались на условия пребывания детей в лагерях и санаториях в Ставропольском крае, Владимирской, Костромской, Пензенской, Ростовской и других областях.

Ситуация, затрагивающая здоровье детей, случается не впервые. По состоянию на апрель текущего года насчитывалось 145 школьников, которые также выехали в лагеря других регионов и заболели простудой и ОРВИ.

Частично правы? Сколько жалоб поступило на условия проживания детей в лагерях
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородских детей могут увезти в Ростовскую областьДети На месте прилёта Гладков призвал белгородцев отправлять своих детей в летние лагеряУкрытия для белгородских детей в Крыму и новые обстрелы: итоги субботы Укрытия для белгородских детей в Крыму и новые обстрелы: итоги субботы
#Татьяна Вознюк#Общество#Роспотребнадзор#Крым#Дети#Родители#Проверка#Новости Белгорода#Лагерь#Евпатория#Белгород#Кишечная инфекция#Минобразования
Подпишитесь
Увеличилось количество пострадавших в ещё одном районе белгородского приграничья
Сегодня, 14:48
«Необходимо время»: в Кремле сделали заявление о безопасности Белгорода
Сегодня, 09:49
Приехал — а там тоже бахи: отказываются ли белгородцы от поездок в Крым?
Сегодня, 12:49
Готовы ли белгородцев разместить в Подмосковье?
Сегодня, 12:40
Хотели как лучше, а получилось как всегда: что случилось с ремонтом на Ватутина
Сегодня, 08:23