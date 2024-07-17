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«Белоблводоканал» подал в суд иск на «Комбинат КМАруда» на 27 млн рублей из-за воды

«Белоблводоканал» подал в суд иск на «Комбинат КМАруда» на 27 млн рублей из-за воды

17 июля 2024, 15:12
Фото: 1MI
ГУП «Белоблводоканал» хочет через суд взыскать с АО «Комбинат КМАруда» более 27 млн рублей за самовольное использование централизованной системы холодного водоснабжения.

ГУП «Белоблводоканал» обратился в Арбитражный суд Белгородской области с исковым заявлением к АО «Комбинат КМАруда» о взыскании более 27 млн рублей.

ГУП «Белоблводоканал» считает, что АО «Комбинат КМАруда» самовольно использовал централизованную систему холодного водоснабжения.

За это «Белоблводоканал» просит суд взыскать с предприятия 27 млн 481 тысячу рублей.

Исковое заявление принято судом, первое собеседование и предварительное заседание проведут в середине августа.

Редакция Бел.Ру отправила запросы участникам дела для выяснения подробностей.

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#Алёна Мальцева#Арбитражный суд#Белгород#Белоблводоканал#Взыскание#Белгородский бизнес
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