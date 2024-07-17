«Белоблводоканал» подал в суд иск на «Комбинат КМАруда» на 27 млн рублей из-за воды

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
ГУП «Белоблводоканал» обратился в Арбитражный суд Белгородской области с исковым заявлением к АО «Комбинат КМАруда» о взыскании более 27 млн рублей.
ГУП «Белоблводоканал» считает, что АО «Комбинат КМАруда» самовольно использовал централизованную систему холодного водоснабжения.
За это «Белоблводоканал» просит суд взыскать с предприятия 27 млн 481 тысячу рублей.
Исковое заявление принято судом, первое собеседование и предварительное заседание проведут в середине августа.
Редакция Бел.Ру отправила запросы участникам дела для выяснения подробностей.