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За нанесённый вред реке Осколец с водоканала взыскали 4 млн рублей

За нанесённый вред реке Осколец с водоканала взыскали 4 млн рублей

8 декабря 2023, 08:00
Фото: Midjourney
В суд обратилось Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора. Решение может быть обжаловано.
Сюжет
Суд

Согласно картотеке дел, Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в суд с иском к ГУП «Белоблводоканал». Ведомство потребовало взыскать 4 млн рублей. Это сумма вреда, причинённого реке Осколец в результате сброса сточных вод с превышением содержания загрязняющих веществ.

Суд требования Росприроднадзора удовлетворил. С водоканала взыскали 4 млн рублей суммы вреда и 43 тысячи рублей госпошлины в доход федерального бюджета.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.

Напомним, ранее инспекторы Росприроднадзора провели проверку на Яковлевском руднике. Необходимые пробы сбрасываемых сточных вод взяли в Крапивенском водохранилище на реке Ворскле.

По итогам исследования выяснилось, что в сточных водах содержится большое количество загрязняющих веществ. Их содержание превышает допустимые нормативы, что может причинить вред водохранилищу.

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