За нанесённый вред реке Осколец с водоканала взыскали 4 млн рублей

Posted Сегодня, 08:00
Published Сегодня, 08:00
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
Согласно картотеке дел, Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в суд с иском к ГУП «Белоблводоканал». Ведомство потребовало взыскать 4 млн рублей. Это сумма вреда, причинённого реке Осколец в результате сброса сточных вод с превышением содержания загрязняющих веществ.
Суд требования Росприроднадзора удовлетворил. С водоканала взыскали 4 млн рублей суммы вреда и 43 тысячи рублей госпошлины в доход федерального бюджета.
Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.
Напомним, ранее инспекторы Росприроднадзора провели проверку на Яковлевском руднике. Необходимые пробы сбрасываемых сточных вод взяли в Крапивенском водохранилище на реке Ворскле.
По итогам исследования выяснилось, что в сточных водах содержится большое количество загрязняющих веществ. Их содержание превышает допустимые нормативы, что может причинить вред водохранилищу.