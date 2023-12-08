За нанесённый вред реке Осколец с водоканала взыскали 4 млн рублей

Согласно картотеке дел, Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в суд с иском к ГУП «Белоблводоканал». Ведомство потребовало взыскать 4 млн рублей. Это сумма вреда, причинённого реке Осколец в результате сброса сточных вод с превышением содержания загрязняющих веществ.