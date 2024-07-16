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Потоп в районе Дома быта на улице Преображенской в Белгороде

Жители нескольких домов остались без воды после потопа в центре Белгорода

16 июля 2024, 08:51
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1»
Потоп в районе Дома быта на улице Преображенской в Белгороде

В Белгороде ликвидируют порыв в центре города

На центральных улицах города вода вышла из-под дорожного полотна. Из-за порыва без воды временно остались жители нескольких домов. Проблему уже устраняют, заверили в мэрии.
Сюжет
Вода

Жители Белгорода сообщают об аварии: в центре города из-под дорожного полотна вышла вода. «Река» растеклась по ближним улицам. Очаг водооттока нашли на улице Преображенской в районе Дома быта.

В мэрии заверили, что проблему уже устраняют. Однако не обошлось без аварийного отключения: воды пока нет в домах на ул. Преображенской, 106, 110а, пр. Б. Хмельницкого, 101, 103, ул. Пушкина, 32а.

Напомним, что ранее водная стихия застала врасплох жителей микрорайона Новая жизнь. Там уже систематически случаются напасти с водой. Так, вчера, 15 июля, в одном из домов затопило целый подъезд и подвал со всеми вещами жильцов. А ещё раньше там практиковалось частое отключение воды.

Потоп в районе Дома быта на улице Преображенской
Видео: Telegram-канал «Белгород № 1»
Когда устранят аварию на сетях водопровода в Новой жизни, где затопило целый подъезд?
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