Жители нескольких домов остались без воды после потопа в центре Белгорода

Напомним, что ранее водная стихия застала врасплох жителей микрорайона Новая жизнь. Там уже систематически случаются напасти с водой. Так, вчера, 15 июля, в одном из домов затопило целый подъезд и подвал со всеми вещами жильцов. А ещё раньше там практиковалось частое отключение воды.