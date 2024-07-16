Жители нескольких домов остались без воды после потопа в центре Белгорода

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
Жители Белгорода сообщают об аварии: в центре города из-под дорожного полотна вышла вода. «Река» растеклась по ближним улицам. Очаг водооттока нашли на улице Преображенской в районе Дома быта.
В мэрии заверили, что проблему уже устраняют. Однако не обошлось без аварийного отключения: воды пока нет в домах на ул. Преображенской, 106, 110а, пр. Б. Хмельницкого, 101, 103, ул. Пушкина, 32а.
Напомним, что ранее водная стихия застала врасплох жителей микрорайона Новая жизнь. Там уже систематически случаются напасти с водой. Так, вчера, 15 июля, в одном из домов затопило целый подъезд и подвал со всеми вещами жильцов. А ещё раньше там практиковалось частое отключение воды.