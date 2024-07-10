«КМАПЖС» или администрация? Скандал с отсутствием воды в Старом Осколе дошёл до суда

Ситуация с разницей в тарифах имела место быть на протяжении нескольких лет, при этом начиная с 1 января 2020 года тариф муниципального предприятия был всегда выше и своего пика разница в тарифах достигла в декабре 2022 года. Для Тереховского водозабора тариф с 1 декабря 2022 года снизили с 22,04 руб/куб.м до 15.16 руб/куб.м, а для ГУП «Старооскольский водоканал» повысили с 27.04 руб/куб.м до 28,91 руб/куб.м.