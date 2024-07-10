«КМАПЖС» или администрация? Скандал с отсутствием воды в Старом Осколе дошёл до суда

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
В начале июня в Старооскольском округе жители подали 323 обращения, которые касались проблем с водоснабжением. При этом 78% жалоб были связаны с полным отсутствием воды.
Большая часть обращений поступила из восточной части Старого Оскола. Ресурсов не хватает, а поэтому давление в сети падает. Это связано с тем, что собственник Тереховского водозабора «КМАПЖилСтрой» прекратил подачу воды. Об этом рассказал заместитель губернатора Сергей Довгалюк. Журналисты Бел.Ру выяснили позиции двух сторон.
Как рассказали Бел.Ру в администрации Старого Оскола и региональном правительстве, застройщиком Тереховского водозабора являлось ОАО «КМАПЖС». Под строительство этого объекта бюджетные деньги не выделялись.
По договору водоснабжения, который заключили между МУП «Старооскольский водоканал» и АО СЗ «КМАПЖС» в 2020 году, из-за дефицита воды в летний период производилась поставка дополнительных объёмов воды с Тереховского водозабора для микрорайонов ИЖС Пушкарские дачи, Научный центр-1, Научный центр-2, Научный центр-3.
Власти рассказали, что в адрес министерства ЖКХ Белгородской области 21 апреля 2023 года администрация Старооскольского округа перенаправила заявление АО СЗ «КМАПЖС» о выводе объектов водозабора из эксплуатации.
Причиной стало отсутствие окупаемости вложенных инвестиций из-за установления экономически необоснованных тарифов на услуги водоснабжения, а также убыточности объекта, последующего за этим дефицита средств для эксплуатации, содержания и ремонта водозабора.
В итоге с 1 декабря 2022 года АО СЗ «КМАПЖС» прекратило подачу холодной воды в рамках договора водоснабжения.
В официальных запросах мы поинтересовались, по каким причинам не были построены новые скважины, которые были бы способны обеспечить старооскольцев водоснабжением без участия работы Тереховского водозабора. В ответах правительства и администрации указано, что вопрос о строительстве новых водозаборных скважин ранее не рассматривался «ввиду отсутствия соответствующей потребности».
В «КМАПЖС» также рассказали, что Тереховский водозабор производительностью 8000 кубических метров воды в сутки запроектировали и построили за счёт средств «КМАпроектжилстрой» в 2006–2008 годах для подачи воды на нужды территории жилой застройки и общественных зданий микрорайона Степной и последующих к нему вновь строящихся микрорайонов согласно градостроительному плану. На этот период строительство районов индивидуальной жилой застройки в градостроительном плане не предусматривалось.
В компании отметили, что в качестве временной меры для решения вопроса дефицита воды на участках ИЖС, где Строоскольский водоканал имеет собственные сети водоснабжения, и с расчётом на то, что водоканал решит в течение ближайших лет проблему водоснабжения за счёт развития собственных мощностей, в июне 2020 года был заключён договор холодного водоснабжения.
В декабре 2022 года договор расторгли. Стороны зафиксировали показания приборов учёта, и отпуск/потребление воды фактически стороны прекратили.
Старооскольский водоканал с декабря 2022 года самостоятельно, то есть, используя собственные источники водоснабжения, поставляет воду в районы ИЖС и имеет возможности развивать их, увеличивать мощности и т. д.
Рассказали Бел.Ру в «КМАПЖС» и о причинах вывода водозабора из эксплуатации. В компании отметили, что по действующей лицензии на пользование недрами разрешённый среднесуточный водоотбор — 1000 кубометров. Потребление абонентов АО СЗ «КМАПЖС», большей частью которых является население и приравненные к нему абоненты, уже составляет в среднем 1330 кубических метров в сутки.
Ранее (2013–2018 год) разрешённый среднесуточный водоотбор по лицензии составлял 8000 кубических метров в сутки. Однако, в связи с тем, что «КМАПЖС» не использовало Тереховский водозабор на полную мощность и ввиду отсутствия объёма потребления на уровне 8000 куб./сут., при очередном продлении лицензии среднесуточный отбор снизил лицензирующий орган до 1000 куб/сут.
Вторая причина связана с убытками. В компании отметили, что тарифное законодательство, тарифная политика и тарифное регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения, не позволяют частному бизнесу в данной сфере компенсировать свои затраты и развиваться.
Ситуация с разницей в тарифах имела место быть на протяжении нескольких лет, при этом начиная с 1 января 2020 года тариф муниципального предприятия был всегда выше и своего пика разница в тарифах достигла в декабре 2022 года. Для Тереховского водозабора тариф с 1 декабря 2022 года снизили с 22,04 руб/куб.м до 15.16 руб/куб.м, а для ГУП «Старооскольский водоканал» повысили с 27.04 руб/куб.м до 28,91 руб/куб.м.
В компании отметили, что за весь период регулирования тариф был для Тереховского водозабора экономически не обоснованным, размер накопленных убытков по состоянию на 1 июня 2024 года составил более 71 миллиона рублей.
Ни о каком возврате инвестиций при такой политике регулирования не может быть и речи. На протяжении одиннадцати лет эксплуатации бремя по содержанию Тереховского водозабора несёт только АО СЗ «КМАПЖС».
Из ответа «КМАПЖС»
В региональном правительстве отметили, что для обеспечения населения микрорайонов ИЖС в Старом Осколе водой 26 мая 2023 года Старооскольский водоканал направил в адрес АО СЗ «КМАПЖС» два экземпляра договора водоснабжения для его подписания. Но АО уведомило водоканал об отсутствии возможности его заключения.
В связи со сложившейся ситуацией, ГУП «Белоблводоканал» было вынуждено обратиться в суд с исковым заявлением о понуждении АО СЗ «КМАПЖС» к заключению договора холодного водоснабжения. В настоящее время исковое заявление рассматривается Арбитражным судом.
Из ответа регионального правительства
Власти также рассказали, что Белоблводоканал в рамках мероприятий по строительству новых источников водоснабжения в Старом Осколе получил лицензию на пользование недрами, в том числе на геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений подземных вод. В настоящее время предприятие проводит мероприятия по оформлению и отведению земельного участка для начала работ по разведке и оценке запасов подземных вод.