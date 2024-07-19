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В Белгороде ходят слухи о массовом увольнении директоров, а музей — в центре скандала

В Белгороде ходят слухи о массовом увольнении директоров, а музей — в центре скандала

19 июля 2024, 15:30
Фото: 1MI
Рабочая неделя в Белгородкой области закончилась печально и громко. Скончался подросток, пострадавший от атаки ВСУ на Шебекино 11 июля. В Белгороде распространяются слухи об увольнении директоров школ, а Мизулина требует извинений от белгородского музея за статью.

В больнице умер раненый подросток

19 июля стало известно, что 16-летний мальчик, пострадавший при атаке ВСУ на детскую площадку в Шебекино, скончался в больнице.

В результате взрыва 11 июля подросток потерял примерно четыре литра крови, а в больнице у него дважды останавливалось сердце. Спасти мальчика врачам не удалось.

Подросток, раненный при атаке ВСУ на детскую площадку, умер в больнице
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Белгородский музей в центре скандала

Статья немецкого историка Карла-Хайнца Фризера о Прохоровском сражении была опубликована на сайте музея «Огненная дуга» 12 лет назад, но вызвала возмущение только сейчас.

По мнению историка, сражение на Прохоровском поле драматизировано, а солдаты советской армии находились под действием «психотропных препаратов». В статье автор делает вывод, что Германия приняла решение отступить, а не была разбита.

В самом музее уже представили свою позицию. На публикацию также отреагировала директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина и потребовала удалить текст, а руководство музея — публично извиниться. Того же требуют и сами белгородцы.

Статья немецкого историка на сайте белгородского музея-диорамы вызвала скандал
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В Белгороде массово увольняют директоров школ?

Блогер Андрей Маликов 17 июля сообщил о якобы увольнении 25 директоров школ в Белгороде. Издание «Фонарь» со ссылкой на собственный источник написало, что ушли только девять. Причиной назвали предпенсионный возраст и истекающие трудовые контракты.

Кроме того, стало известно об уходе замначальника управления образования Белгорода Татьяны Берёзки. Она занималась вопросами дошкольного образования.

Мэрия Белгорода всё ещё не комментировала ситуацию официально. Напомним, что в июне в городском управлении образования сменилось руководство: на место Ирины Гричаниковой, которая возглавляла ведомство с 2015 года, пришёл Михаил Шейченко.

В Белгороде массово увольняют директоров школ?
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Шебекино#Скандал#Увольнение#Подросток#Новости Белгорода#Прохоровское сражение#Белгород#Екатерина Мизулина#Атака ВСУ#Директора школ
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