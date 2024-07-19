В Белгороде ходят слухи о массовом увольнении директоров, а музей — в центре скандала

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
19 июля стало известно, что 16-летний мальчик, пострадавший при атаке ВСУ на детскую площадку в Шебекино, скончался в больнице.
В результате взрыва 11 июля подросток потерял примерно четыре литра крови, а в больнице у него дважды останавливалось сердце. Спасти мальчика врачам не удалось.
Статья немецкого историка Карла-Хайнца Фризера о Прохоровском сражении была опубликована на сайте музея «Огненная дуга» 12 лет назад, но вызвала возмущение только сейчас.
По мнению историка, сражение на Прохоровском поле драматизировано, а солдаты советской армии находились под действием «психотропных препаратов». В статье автор делает вывод, что Германия приняла решение отступить, а не была разбита.
В самом музее уже представили свою позицию. На публикацию также отреагировала директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина и потребовала удалить текст, а руководство музея — публично извиниться. Того же требуют и сами белгородцы.
Блогер Андрей Маликов 17 июля сообщил о якобы увольнении 25 директоров школ в Белгороде. Издание «Фонарь» со ссылкой на собственный источник написало, что ушли только девять. Причиной назвали предпенсионный возраст и истекающие трудовые контракты.
Кроме того, стало известно об уходе замначальника управления образования Белгорода Татьяны Берёзки. Она занималась вопросами дошкольного образования.
Мэрия Белгорода всё ещё не комментировала ситуацию официально. Напомним, что в июне в городском управлении образования сменилось руководство: на место Ирины Гричаниковой, которая возглавляла ведомство с 2015 года, пришёл Михаил Шейченко.