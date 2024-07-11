Врач, оказавший первую помощь раненым детям в Шебекино, рассказал о произошедшем

Posted Сегодня, 19:22
Published Сегодня, 19:22
Modified Сегодня, 19:24
Updated Сегодня, 19:24
Как пишут «Известия», врач, оказывавший первую помощь пострадавшим при намеренной атаке ВСУ детям, рассказал, что живёт в соседнем с местом трагедии домом. Он сразу же поспешил на детскую площадку.
«Был сильный хлопок, я услышал детский крик. Прилёт был на детскую площадку, возле футбольного поля, где играли дети. Вокруг жилые дома», — рассказал житель Шебекино, который помогал раненым мальчикам.
По официальной информации, ВСУ намеренно совершили атаку на детскую площадку, на которой играли пятеро детей. У всех мальчиков осколочные ранения. Они направлены в областную клиническую больницу в Белгороде.