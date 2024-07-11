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Published Сегодня, 19:22

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Updated Сегодня, 19:24

Детская больница

Врач, оказавший первую помощь раненым детям в Шебекино, рассказал о произошедшем

11 июля 2024, 19:22
Фото: 1MI
Детская больница
Врач, оказавший помощь детям после атаки ВСУ на детскую площадку, живёт в соседнем доме. Он услышал хлопок и крики, прибыл на место происшествия и помог пострадавшим. Мужчина заявил, что героем себя не считает, т. к. выполнял свою работу.
Сюжет
Дети

Как пишут «Известия», врач, оказывавший первую помощь пострадавшим при намеренной атаке ВСУ детям, рассказал, что живёт в соседнем с местом трагедии домом. Он сразу же поспешил на детскую площадку.

«Был сильный хлопок, я услышал детский крик. Прилёт был на детскую площадку, возле футбольного поля, где играли дети. Вокруг жилые дома», — рассказал житель Шебекино, который помогал раненым мальчикам.

По официальной информации, ВСУ намеренно совершили атаку на детскую площадку, на которой играли пятеро детей. У всех мальчиков осколочные ранения. Они направлены в областную клиническую больницу в Белгороде.

Пятеро детей получили осколочные ранения при атаке дрона ВСУ в Шебекино
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