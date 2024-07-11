Врач, оказавший первую помощь раненым детям в Шебекино, рассказал о произошедшем

Врач, оказавший помощь детям после атаки ВСУ на детскую площадку, живёт в соседнем доме. Он услышал хлопок и крики, прибыл на место происшествия и помог пострадавшим. Мужчина заявил, что героем себя не считает, т. к. выполнял свою работу.

Сюжет Дети