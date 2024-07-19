Белгородцы требуют публичных извинений от директора музея-диорамы за статью на сайте

В ней он говорит о «фактах» и «выдумках», которые якобы «драматизировали» и преувеличили одно из самых масштабных танковых сражений за всю историю их существования. Особенно оно драматизировано в истории Германии, отметил мужчина. Также учёный указал, что измотанная германская армия зачастую боялась советских солдат, шедших в бой под действием «психотропных веществ», которые заставляли их переставать чувствовать опасность.