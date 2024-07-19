Белгородцы требуют публичных извинений от директора музея-диорамы за статью на сайте

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Массовые жалобы и возмущения белгородцев вызвала администрация музея-диорамы «Огненная дуга». А если точнее — опубликованная на официальном сайте учреждения статья немецкого историка Карла-Хайнца Фризера «Прохоровское сражение — легенда и реальность».
В ней он говорит о «фактах» и «выдумках», которые якобы «драматизировали» и преувеличили одно из самых масштабных танковых сражений за всю историю их существования. Особенно оно драматизировано в истории Германии, отметил мужчина. Также учёный указал, что измотанная германская армия зачастую боялась советских солдат, шедших в бой под действием «психотропных веществ», которые заставляли их переставать чувствовать опасность.
На это жители Белгородской области потребовали организовать проверки, а также самостоятельно обратились в правоохранительные органы с жалобами. Кто-то даже заявил, что диораму «надо срочно закрыть».
Редакции Бел.Ру читатели также пишут свои жалобы и хотят, чтобы с ситуацией, развернувшейся вокруг битвы под Прохоровкой, «повернувшей вспять фашистских захватчиков, огромную военную машину Германии», поскорее разобрались:
«И вот на сайте музея-диорамы историю нашим детям предоставляют как „фикцию и общественный обман“. Якобы и не было никакого подвига советских солдат, которые находились „под психотропными веществами“, там же осмеивается подвиг Николаева и других наших воинов. Это ли не работа НКО иноагентов?! Настоящая работа по дискредитации Советской Армии, подвига наших воинов и истории Великой Победы должна заинтересовать соответствующие службы!»
Белгородка задаёт вопрос, не «закончились» ли российские учёные, если историю предлагают изучать «со стороны немецких историков».
Возмущённые жители региона из-за нарастающего диссонанса требуют публичных извинений от директора диорамы и привлечения к ответственности лиц, «допустивших оскорбление памяти подвига великого народа».
Сегодня на вопросы о размещении работы Карла-Хайнца Фризера на странице историко-художественного музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление» ответило его руководство. По их словам, статья историка появилась там ещё 12 лет назад и «перекочевала» уже на новый сайт музея:
«Руководство музея ставило перед собой цель показать взгляд на Курскую битву с другой стороны фронта. Работа в архивах — в том числе и врагов Советского союза — является неотъемлемой частью исследовательской работы. <…> Проверим данные высказывания на совместимость размещения в публичном пространстве. После проделанной работы привлечём ведущих историков, краеведов и экспертов страны, чтобы обсудить с ними это мнение».
Екатерина Мизулина на разошедшуюся публикацию музея также отреагировала. В Telegram-канале глава «Лиги безопасного интернета» содержание заявления руководства учреждения назвала «дичью». И тоже потребовала публичных извинений.
«Серьёзно? То есть, они собираются обсуждать бредовые тексты о том, что солдаты Красной армии шли в бой под Прохоровкой, выпив „водку“ или под воздействием психотропных препаратов, как пишет немец? Как внучка участника Великой Отечественной войны я глубоко лично оскорблена публикацией этих материалов и действиями руководства музея. У меня просто нет слов. Я требую публичных извинений и привлечения к ответственности всех должностных лиц музея», - заявила Мизулина.