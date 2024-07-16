Мест нет с весны: переполненное отдыхающими побережье Краснодарского края⁠⁠

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Крым и Краснодарский край несомненно являются точками притяжения белгородцев в весенне-летний период. Как следствие — толпы туристов, оккупированные пляжи и ротавирусная инфекция.
Что касается полуострова, из-за нестабильной ситуации с обстрелами, спрос на данное направление несколько упал, а вот Краснодарский край гостеприимно принимает всех желающих отдохнуть даже несмотря на то, что на курортах уже яблоку негде упасть.
Как рассказал журналистам Бел.Ру заместитель директора ООО «Космополит» Вадим Коломытченко, курорты Краснодарского края — место притяжения белгородцев.
Инфраструктурно развиты Сочи, семейная Анапа, всегда праздничный Геленджик, а также Новороссийск, Ейск, Туапсе привлекают туристов по разным причинам. Здесь каждый может найти то, зачем он приехал. Кто-то — за спокойным и неспешным отдыхом на частном пляже, кто-то — за дискотеками и весельем, кто-то — оздоровить себя и детей. Объединяет всех, конечно же, море. Это главная причина, по которой тысячи белгородцев устремляются летом в Краснодарский край. Это не может не сказаться на переполненности курортов. Нельзя назвать ситуацию критичной — так бывает каждый год.
Вадим Коломытченко
Эксперт отметил, что желающих отдохнуть в Краснодарском крае много. И ежегодно становится больше, так как часть туристов начинает выбирать отдых внутри страны вместо поездок за рубеж.
В июле–августе гостиницы заполнены на 90%, где уже нет мест даже с весны. Туристы тщательно подходят к выбору места отдыха заранее. Самые популярные, а значит, и массовые направления, безусловно, — Сочи, Анапа, Геленджик. На данных курортах есть большой выбор отелей, ресторанов, кафе, развлечений, аквапарков. Строится новая инфраструктура, набережные, каждый год предоставляются новые виды развлечений, организуются досуг, экскурсии. Немаловажным фактором является и строительство новых отелей на данных курортах.
Вадим Коломытченко
Что касается Абхазии, к примеру, в этом сезоне она интересует белгородских туристов в меньшей степени. Но запросы на отдых в республике есть.
По сравнению с прошлым годом спрос всё-таки ниже. И если в прошлом году были туристы, которые брали туры с авиаперелётом до Сочи и отдыхом в Абхазии, ж/д туры, а кто-то добирался до места отдыха на автомобилях, то в этом году в 90% случаях туристы, интересующиеся отдыхом в Абхазии, — это люди, которые едут на отдых на собственном авто.
Вадим Коломытченко
При этом, по словам специалиста, переполненности на курортах не наблюдается.
Туристов на курортах много, но это стандартная ситуация для Абхазии в сезон. Невероятно красивые горы, чистое море, водопады, озёра и многие другие природные достопримечательности привлекают белгородцев ежегодно. Самые популярные курорты Абхазии — Пицунда, Гагра, Сухум, Новый Афон. Здесь сосредотачивается большинство отдыхающих. Данные курорты туристы выбирают, прежде всего, благодаря наличию курортной инфраструктуры, хорошим пляжам, возможностью выйти погулять.
Вадим Коломытченко
Напомним, ранее специалист отметил, что в этом сезоне интерес к отдыху в Крыму среди белгородцев в целом снизился по сравнению с прошлым годом. Это связано с тем, что в Белгороде часто происходят шумные события, и люди предпочитают уединенные, спокойные места, где они могут быть уверены, что их не потревожат работа противовоздушной обороны или звуки дронов.
Однако специалист добавил, что в свете складывающейся ситуации туры в данном направлении частично отменяются, но не в большом количестве. По его словам, туристы, уже находящиеся в Крыму или планирующие поездку в ближайшее время, не намерены отказываться от своих планов.
В целом в плане отпусков лето 2024 года у белгородцев началось очень активно. Наибольшей популярностью пользуются отдых в Турции, Египте, Кубе и ОАЭ, а также в России. Среди предпочтений белгородцев особенно выделяются курорты Анапы, Геленджика и Сочи.