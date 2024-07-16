Мест нет с весны: переполненное отдыхающими побережье Краснодарского края⁠⁠

Напомним, ранее специалист отметил, что в этом сезоне интерес к отдыху в Крыму среди белгородцев в целом снизился по сравнению с прошлым годом. Это связано с тем, что в Белгороде часто происходят шумные события, и люди предпочитают уединенные, спокойные места, где они могут быть уверены, что их не потревожат работа противовоздушной обороны или звуки дронов.