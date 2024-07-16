Новороссийск

В российских городах отменили концерты и салюты в знак поддержки Белгорода

Новогодний концерт на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге отменяется в знак поддержки жителей Белгородской области, а также салюты и массовые мероприятия отменены в нескольких городах России для почтения памяти погибших.