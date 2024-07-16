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Новороссийск

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2024
Мест нет с весны: переполненное отдыхающими побережье Краснодарского края⁠⁠
16 июля, 15:14
Поезда есть, а билетов нет: смогут ли белгородцы уехать без пересадок на юг летом
15 мая, 09:34
У белгородцев появится возможность уехать на поездах в Краснодарский край и Крым
10 мая, 12:48
2023
В российских городах отменили концерты и салюты в знак поддержки Белгорода
Новогодний концерт на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге отменяется в знак поддержки жителей Белгородской области, а также салюты и массовые мероприятия отменены в нескольких городах России для почтения памяти погибших.
31 декабря 2023, 18:21
Белгородцы смогут добираться на черноморское побережье в сентябре на поезде
Поезда в бархатный сезон продолжат курсировать из Белгорода в Новороссийск, Симферополь и Имеретинский Курорт, отметили в региональном минтрансе.
5 сентября 2023, 09:07
Белгородцы смогут уехать на дополнительных поездах к Чёрному морю
В РЖД назначили дополнительные поезда к побережью Чёрного моря из Белгорода и Тамбова. Курсировать они начнут уже в июне, сообщили в пресс-службе компании.
19 мая 2023, 16:02

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