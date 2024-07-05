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Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Турция

Не только Анталья: где ещё можно провести отпуск в Турции?

5 июля 2024, 07:27
Фото: 1MI
Турция

Туристам дали рекомендации по выбору аэропорта в Турции

Полёт в Турцию в настоящее время затруднён по причине нарушения графика регулярных авиарейсов из-за забастовок в Анталье. Однако в Турции есть и другие аэропорты, через которые можно путешествовать без помех. «Новые известия» изучили доступные маршруты и активности в различных районах страны.
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Туризм

Проблемы в Анталье начались из-за забастовок грузчиков, потребовавших увеличения штата и повышения заработной платы. К ним присоединились диспетчеры, что в итоге и привело к задержкам в полётах.

Тем не менее стоит отметить, что Анталья — не единственный аэропорт в Турции. В 2024 году были запущены прямые рейсы из России в семь других турецких аэропортов, включая Стамбул, Даламан, Бодрум, Измир и Газипаша-Аланью.

Стамбул, второй по популярности у российских туристов после Анталии, предлагает разнообразные возможности для отдыха: от культурных экскурсий до пляжного отдыха на берегу Чёрного и Мраморного морей. Билеты в столицу доступны из 13 городов России, а стоимость проживания разнится от доступных хостелов до элитных отелей.

Даламан, расположенный на третьем месте по популярности, предлагает доступ к известным курортам Фетхие и Мармарис, окружённым живописной скалистой местностью. Недельный тур на двоих в конце июля в 4* отеле «всё включено» обойдётся от 155 до 190 тыс. рублей.

Бодрум, расположенный на Эгейском море, считается премиальным курортом, привлекающим состоятельных туристов. Цены на недельные туры в конце июля варьируются от 130 до 180 тыс. рублей на двоих с питанием в 4* отелях.

Измир, напоминающий Стамбул, предлагает больше возможностей для тихого отдыха на берегу моря, особенно в городке Чешме, который перенесёт вас в атмосферу Европы. Подбор отдельных билетов и проживания может потребовать дополнительных усилий.

Газипаша-Аланья, небольшой аэропорт недалеко от Антальи, предлагает широкий выбор курортов с разнообразными пляжами и развлечениями. Недельный тур в 4* отеле «всё включено» на двоих может обойтись от 107 до 110 тыс. рублей, что является хорошей альтернативой более дорогим курортам.

Отказавшись от поездки в Анталью, вы открываете для себя новые возможности для путешествий по Турции. Вы можете отправиться в культурный Стамбул, уединённые курорты у Эгейского моря или сэкономить, выбрав другие направления. Главное — не ограничивайте свой выбор.

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#Общество#Туризм#Турция
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