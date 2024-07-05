Не только Анталья: где ещё можно провести отпуск в Турции?

Туристам дали рекомендации по выбору аэропорта в Турции

Полёт в Турцию в настоящее время затруднён по причине нарушения графика регулярных авиарейсов из-за забастовок в Анталье. Однако в Турции есть и другие аэропорты, через которые можно путешествовать без помех. «Новые известия» изучили доступные маршруты и активности в различных районах страны.

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