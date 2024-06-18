Бали: что следует знать туристам перед отправлением на райский остров

Posted Сегодня, 18:57
Published Сегодня, 18:57
Modified Сегодня, 18:57
Updated Сегодня, 18:57
Как сообщает newia.ru, туристам, которые отправляются в одиночку на Бали, нужно учесть ряд нюансов.
Остров Бали можно по праву считать самым известным курортным островом Индонезии. Несмотря на скромную площадь в 5 416 кв. км, он впечатляет отдыхающих со всего света своими живописными видами и самобытностью местного населения. Туристам доступны все виды традиционного курортного отдыха — купание в море, серфинг, экскурсии и прочие мероприятия развлекательной программы, включая ознакомление с местными традициями.
На Бали рекомендуется отправляться с мая по октябрь, потому что остальные полгода на острове идут затяжные дожди.
На Бали высок риск заразиться такими опасными заболеваниями, как гепатит А, гепатит В, бешенство и брюшной тиф, поэтому стоит заранее привиться от этих и других инфекционных болезней.
В настоящее время самолеты из России в Индонезию не летают, поэтому россияне могут отправиться на Бали из Катара, КНР, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и пр. Туристическая виза на месяц выдается в аэропорту острова по прилете.