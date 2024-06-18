Бали: что следует знать туристам перед отправлением на райский остров

Остров Бали можно по праву считать самым известным курортным островом Индонезии. Несмотря на скромную площадь в 5 416 кв. км, он впечатляет отдыхающих со всего света своими живописными видами и самобытностью местного населения. Туристам доступны все виды традиционного курортного отдыха — купание в море, серфинг, экскурсии и прочие мероприятия развлекательной программы, включая ознакомление с местными традициями.