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Переворот не помешал? Отменяют ли белгородцы туры в Абхазию
26 ноября, 06:51
Чистое море, коровы на дорогах и отсутствие ПДД: стоит ли отдыхать в Абхазии?
19 августа, 14:47
Мест нет с весны: переполненное отдыхающими побережье Краснодарского края⁠⁠
16 июля, 15:14
Крым не выбирают, Абхазия «просела»: где лучше отдыхать летом 2024 года
5 апреля, 13:56
Белгородских детей увезут от обстрелов в Абхазию
Для юных белгородцев организовали туристическую поездку в Абхазию. В путешествие из-за неспокойной оперативной обстановки отправят 17 детей, пишет ТАСС. За их безопасностью будут следить сотрудники полиции.
22 января, 12:07
2023
«Инопредприниматели»: какой бизнес ведут выходцы из СНГ в Белгородской области
22 ноября 2023, 10:47
Не только Турция и Абхазия: где белгородцы чаще отдыхают за границей
Как правило, жители Белгородской области выбирают для отдыха в бархатный сезон курорты Абхазии и Турции. Россияне также стали чаще выбирать для отдыха страны Азии и Южной Америки, сообщили в пресс-службе оператора «МегаФон».
31 октября 2023, 14:22
Турция, Сочи или Крым? Где белгородцы смогут недорого отдохнуть в бархатный сезон
Стало известно, где туристы смогут дёшево отдохнуть у моря. Подробности сообщает «Российская газета».
28 августа 2023, 10:37
В «общаге» между морем и горами: опыт жизни белгородки в Абхазии
6 июля 2023, 14:52
Крым дешевеет, а Сочи и Абхазия дорожают: как изменились цены на отдых на курортах
Цены на отдых в Крыму снизились на 5%, а в Сочи и Абхазии, напротив, выросли на 12%. Об этом пишут «Народные новости».
19 мая 2023, 11:24
2022
Отдых на море в России и за границей в 2022 году
1 июля 2022, 04:37

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