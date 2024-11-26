Не только Турция и Абхазия: где белгородцы чаще отдыхают за границей

Как правило, жители Белгородской области выбирают для отдыха в бархатный сезон курорты Абхазии и Турции. Россияне также стали чаще выбирать для отдыха страны Азии и Южной Америки, сообщили в пресс-службе оператора «МегаФон».