Приехал — а там тоже бахи: отказываются ли белгородцы от поездок в Крым?

Как рассказал Бел.Ру заместитель директора ООО «Космополит» Вадим Коломытченко, в сезоне текущего года спрос на отдых в Крыму в целом ниже, чем был в прошлом. Это обусловлено тем, что в Белгороде часто «громко», а люди хотят уехать в тихие, спокойные места, где их точно не потревожит работа ПВО или звуки дронов.