Приехал — а там тоже бахи: отказываются ли белгородцы от поездок в Крым?

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Как рассказал Бел.Ру заместитель директора ООО «Космополит» Вадим Коломытченко, в сезоне текущего года спрос на отдых в Крыму в целом ниже, чем был в прошлом. Это обусловлено тем, что в Белгороде часто «громко», а люди хотят уехать в тихие, спокойные места, где их точно не потревожит работа ПВО или звуки дронов.
Трагические события в Севастополе повлияли на спрос в данном направлении, он снизился примерно на 40%, но не исчез полностью. Туристы по-прежнему интересуются отдыхом в Крыму, бронируют путёвки.
Вадим Коломытченко
Вместе с тем эксперт отметил, что, исходя из сложившейся ситуации, аннуляции туров по данному направлению имеют место быть, но не массово.
Процент отказов не превышает 15%. Белгородцы, которые решили не ехать в Крым, в большинстве своём просто переориентировались на другие курорты — Сочи, Геленджик, Анапа. Также есть те, кто перенёс даты поездки на более отдалённые, например, на сентябрь.
Вадим Коломытченко
Что касается туристов, которые уже отдыхают в Крыму или планируют поездки в ближайшее время, отказываться от своих планов люди не собираются.
Интересуясь ситуацией у коллег, зная решение наших туристов, можно сделать вывод, что белгородцы остаются отдыхать на курортах Крыма.
Вадим Коломытченко
В целом эксперт отметил, что Крым пользуется популярностью у белгородцев.
Крым — одно из самых удивительных мест России. Красота моря, удивительные места, головокружительные горы и долины. Этот регион пользуется популярностью у белгородцев. Летом — это, безусловно, пляжный отдых, в низкий сезон люди едут оздоровиться в санаториях, просто погулять, подышать морским воздухом, вкусно поесть, увидеть что-то новое для себя. Самым популярным направлением, которым интересуются в нашем агентстве, является жемчужина полуострова — Ялта. Так же спросом пользуются Новый Свет, Коктебель, Оленевка.
Вадим Коломытченко