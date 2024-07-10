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Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

В Белгородской области спрос на туры в Крым снизился на 40%

Приехал — а там тоже бахи: отказываются ли белгородцы от поездок в Крым?

10 июля 2024, 12:49
Фото: 1MI

В Белгородской области спрос на туры в Крым снизился на 40%

Днём 23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по курортным районам Севастополя. Погибли двое взрослых и три ребёнка. Больше сотни пострадали. Журналисты Бел.Ру выяснили, повлияли ли эти события на спрос на туры в Крым среди белгородцев.

Как рассказал Бел.Ру заместитель директора ООО «Космополит» Вадим Коломытченко, в сезоне текущего года спрос на отдых в Крыму в целом ниже, чем был в прошлом. Это обусловлено тем, что в Белгороде часто «громко», а люди хотят уехать в тихие, спокойные места, где их точно не потревожит работа ПВО или звуки дронов.

Трагические события в Севастополе повлияли на спрос в данном направлении, он снизился примерно на 40%, но не исчез полностью. Туристы по-прежнему интересуются отдыхом в Крыму, бронируют путёвки.
Вадим Коломытченко

Вместе с тем эксперт отметил, что, исходя из сложившейся ситуации, аннуляции туров по данному направлению имеют место быть, но не массово.

Процент отказов не превышает 15%. Белгородцы, которые решили не ехать в Крым, в большинстве своём просто переориентировались на другие курорты — Сочи, Геленджик, Анапа. Также есть те, кто перенёс даты поездки на более отдалённые, например, на сентябрь.
Вадим Коломытченко

Что касается туристов, которые уже отдыхают в Крыму или планируют поездки в ближайшее время, отказываться от своих планов люди не собираются.

Интересуясь ситуацией у коллег, зная решение наших туристов, можно сделать вывод, что белгородцы остаются отдыхать на курортах Крыма.
Вадим Коломытченко

В целом эксперт отметил, что Крым пользуется популярностью у белгородцев.

Крым — одно из самых удивительных мест России. Красота моря, удивительные места, головокружительные горы и долины. Этот регион пользуется популярностью у белгородцев. Летом — это, безусловно, пляжный отдых, в низкий сезон люди едут оздоровиться в санаториях, просто погулять, подышать морским воздухом, вкусно поесть, увидеть что-то новое для себя. Самым популярным направлением, которым интересуются в нашем агентстве, является жемчужина полуострова — Ялта. Так же спросом пользуются Новый Свет, Коктебель, Оленевка.
Вадим Коломытченко
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