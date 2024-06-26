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Posted Сегодня, 11:27

Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

Туристам посоветовали красивые локации в Джубге

Средиземноморский климат и швейцарские пейзажи можно увидеть на российском курорте

26 июня 2024, 11:27
Фото: 1MI

Туристам посоветовали красивые локации в Джубге

Мягкий климат, хорошо развитая туристическая инфраструктура и красивые локации — всем этим порадует путешественников Джубга. Что обязательно нужно посмотреть, рассказывает newia.ru.
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Туризм

Джубга — небольшой город в Краснодарском крае на побережье Черного моря. Он хорошо известен местным жителям и людям из соседних районов. Город удачно расположен рядом с крупной дорогой и пользуется популярностью как место для отдыха.

Помимо песчаных пляжей, в этой близком к морю месте есть леса с различными деревьями, красивые горы, водопады и ущелья. Джубга находится у залива Джубгская и принадлежит Туапсинскому району. Населённый пункт находится на расстоянии 57 километров от Туапсе, 80 километров от Геленджика и 121 километр от Краснодара.

Климат здесь умеренный, немного влажный, с некоторыми чертами средиземноморского. Летом обычно жарко и солнечно, температура воздуха колеблется от +26 до +30 градусов, а зимой редко опускается ниже нуля. Плавать обычно можно с конца мая по середину октября.

Инфраструктура для туристов хорошо развита: здесь имеются отели, магазины, рестораны и торговые центры.

Если вы планируете поехать на отдых в Джубгу, не пропустите мыс Кадош и скалу Киселева. Вы также можете посетить Гуамское ущелье с экскурсией и полюбоваться видами, напоминающими швейцарские пейзажи. Среди других местных достопримечательностей — Полковничьи водопады, грот со сталактитами и сталагмитами, Мельничная щель, долина реки Аше с пещерой ведьм и водопады Шапсуг и Псыдах.

Не забудьте также посетить обзорную площадку на горе Ежик, где вы сможете насладиться захватывающим видом на окрестности с высоты приблизительно 70 метров.

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