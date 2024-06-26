Средиземноморский климат и швейцарские пейзажи можно увидеть на российском курорте

Если вы планируете поехать на отдых в Джубгу, не пропустите мыс Кадош и скалу Киселева. Вы также можете посетить Гуамское ущелье с экскурсией и полюбоваться видами, напоминающими швейцарские пейзажи. Среди других местных достопримечательностей — Полковничьи водопады, грот со сталактитами и сталагмитами, Мельничная щель, долина реки Аше с пещерой ведьм и водопады Шапсуг и Псыдах.