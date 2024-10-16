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Курорты

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Придётся раскошелиться: насколько изменилась стоимость туров на новогодние праздники
16 октября, 12:17
Решение отменить систему «всё включено» в Турции расстроило россиян
13 августа, 08:30
Мест нет с весны: переполненное отдыхающими побережье Краснодарского края⁠⁠
16 июля, 15:14
Уже ничем не напугать: белгородцы не отказываются от поездок на Кавказ
24 июня, 13:41
Спрос упал, а туры подорожали: сколько стоит отдохнуть в Турции в 2024 году
5 апреля, 13:31
2023
Белгородцы смогут добираться на черноморское побережье в сентябре на поезде
Поезда в бархатный сезон продолжат курсировать из Белгорода в Новороссийск, Симферополь и Имеретинский Курорт, отметили в региональном минтрансе.
5 сентября 2023, 09:07
Крым дешевеет, а Сочи и Абхазия дорожают: как изменились цены на отдых на курортах
Цены на отдых в Крыму снизились на 5%, а в Сочи и Абхазии, напротив, выросли на 12%. Об этом пишут «Народные новости».
19 мая 2023, 11:24
2022
Гепатит А и золотистый стафилококк: какие болезни можно привезти с курортов России
18 июля 2022, 12:53
2021
Летние поезда соединят Белгород с курортами Краснодарского края и Ставрополья
20 декабря 2021, 08:20
Где отдыхали белгородцы летом
20 сентября 2021, 07:57

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