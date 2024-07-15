bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:26

Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

Беспилотник ВСУ сбросил взрывные устройства в Белгородском районе

Беспилотник ВСУ сбросил взрывные устройства в Белгородском районе

15 июля 2024, 07:26
Фото: Изображение Midjourney
Об этом стало известно в ходе оперативного совещания. Информация о последствиях и пострадавших уточняется.

Во время оперативного совещания глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в посёлке Политотдельский Белгородского района беспилотник ВСУ сбросил два взрывных устройства. Сведений о последствиях и пострадавших на тот момент не было.

Чтобы разобраться в ситуации на место отправили исполняющего обязанности главы Белгородского района.

Напомним, в воскресенье, 14 июля, Белгородская область попала под интенсивный обстрел. Под огнём были Шебекинский, Грайворонский округа и Белгородский район. Пострадали пять человек, включая девятимесячного ребёнка.

На пляж «Лазурный» под Белгородом упал беспилотник
Узнать подробнее
Читайте также:
Жители Шебекино сообщают о пострадавшем и о врезавшемся в жилой дом беспилотникеКомбайн, два авто и дом стали целью для беспилотников ВСУ в Белгородской областиВо двор белгородцев сбросили взрывное устройство, другие дроны атаковали соцобъекты
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Пострадавшие#Беспилотник#Оперативное совещание#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#ВСУ#Инцидент#Взрывные устройства
Подпишитесь
Baza: задержан дезертир, расстрелявший военных в Белгородской области
Сегодня, 08:44
Ураган обрушился на Белгородскую область: что известно о последствиях
Сегодня, 06:25
Гладков предложил ограничить въезд в ряд приграничных сёл Белгородской области
Сегодня, 06:34
Двое ранены, несколько человек эвакуированы из-за атак БПЛА под Белгородом
Сегодня, 07:52
Как школьное портфолио: Полежаев предоставил свои достижения и грамоты суду
Сегодня, 07:51
В Белгороде будут работать 55 детских садов
Сегодня, 07:31