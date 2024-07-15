Беспилотник ВСУ сбросил взрывные устройства в Белгородском районе

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Во время оперативного совещания глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в посёлке Политотдельский Белгородского района беспилотник ВСУ сбросил два взрывных устройства. Сведений о последствиях и пострадавших на тот момент не было.
Чтобы разобраться в ситуации на место отправили исполняющего обязанности главы Белгородского района.
Напомним, в воскресенье, 14 июля, Белгородская область попала под интенсивный обстрел. Под огнём были Шебекинский, Грайворонский округа и Белгородский район. Пострадали пять человек, включая девятимесячного ребёнка.