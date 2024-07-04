Во двор белгородцев сбросили взрывное устройство, другие дроны атаковали соцобъекты

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
ВСУ атаковали три приграничных района беспилотниками. Есть разрушения, но обошлось без пострадавших.
В борисовском селе Новоалександровка ВСУ с беспилотника сбросили взрывное устройство во двор дома местных жителей. Повреждены дом и автомобиль. В Берёзовке дрон взорвался на крыше соцобъекта.
FPV-дрон ударил по припаркованной машине в краснояружской Репяховке. Помимо автомобиля, повреждён забор частного дома.
По Мурому в Шебекинском горокруге ВСУ ударили сразу двумя беспилотниками. В результате пострадали «Газель» и фасад соцобъекта.
Напомним, что в Борисовском районе сегодня утром после атаки БПЛА пострадали четверо мирных жителей, одна из них — 12-летняя девочка. Кроме того, обломки беспилотника обнаружили сегодня утром в спальном районе в Белгороде: из-за этого временно пришлось перекрыть дорогу.