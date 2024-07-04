Во двор белгородцев сбросили взрывное устройство, другие дроны атаковали соцобъекты

Напомним, что в Борисовском районе сегодня утром после атаки БПЛА пострадали четверо мирных жителей, одна из них — 12-летняя девочка. Кроме того, обломки беспилотника обнаружили сегодня утром в спальном районе в Белгороде: из-за этого временно пришлось перекрыть дорогу.