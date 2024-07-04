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Published Сегодня, 10:52

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Updated Сегодня, 10:55

ВСУ атаковали беспилотниками четыре населённых пункта в Белгородской области

Во двор белгородцев сбросили взрывное устройство, другие дроны атаковали соцобъекты

4 июля 2024, 10:52
Фото: 1MI

ВСУ атаковали беспилотниками четыре населённых пункта в Белгородской области

Под ударом в этот раз оказались Борисовский и Краснояружский районы, Шебекинский горокруг. Повреждены дома, авто, соцобъекты. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ атаковали три приграничных района беспилотниками. Есть разрушения, но обошлось без пострадавших.

В борисовском селе Новоалександровка ВСУ с беспилотника сбросили взрывное устройство во двор дома местных жителей. Повреждены дом и автомобиль. В Берёзовке дрон взорвался на крыше соцобъекта.

FPV-дрон ударил по припаркованной машине в краснояружской Репяховке. Помимо автомобиля, повреждён забор частного дома.

По Мурому в Шебекинском горокруге ВСУ ударили сразу двумя беспилотниками. В результате пострадали «Газель» и фасад соцобъекта.

Напомним, что в Борисовском районе сегодня утром после атаки БПЛА пострадали четверо мирных жителей, одна из них — 12-летняя девочка. Кроме того, обломки беспилотника обнаружили сегодня утром в спальном районе в Белгороде: из-за этого временно пришлось перекрыть дорогу.

При атаке БПЛА на авто белгородцев пострадали четверо, один из них — ребёнок
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Борисовский район#Краснояружский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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