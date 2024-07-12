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Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

На пляж «Лазурный» под Белгородом упал беспилотник

На пляж «Лазурный» под Белгородом упал беспилотник

12 июля 2024, 10:40
Фото: Telegram-канал Mash
Видео опубликовали в Telegram-канале Mash. Ранее в белгородском аквапарке журналистам Бел.Ру рассказали, почему на пляже нет бетонных укрытий.

В Сети появилось видео, на котором видно, как дрон ВСУ упал на пляж «Лазурный» в Белгородском районе. В момент прилёта там находились отдыхающие. БПЛА не сдетонировал. На кадрах видно, как беспилотник лежит на песке около пустых шезлонгов.

Видео: Telegram-канал Mash

Официальных комментариев от руководства аквапарка не поступало. Также не сообщалось о последствиях.

Ранее белгородцы пожаловались на укрытия на пляже «Лазурный», а именно на то, что они не бетонные. В организации Бел.Ру сообщили, что решения, которое бы обязывало возводить капитальные укрытия на пляжах Белгородской области, до настоящего времени нет.

Не обязаны: в белгородском аквапарке прокомментировали отсутствие бетонных укрытий
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#Кристина Семенчук#Видео#Белгородский район#Telegram#Пляж#Безопасность#Происшествие#Беспилотник#Опасность#Сеть#Медиа#Белгород#Дрон
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