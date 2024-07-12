На пляж «Лазурный» под Белгородом упал беспилотник

Ранее белгородцы пожаловались на укрытия на пляже «Лазурный», а именно на то, что они не бетонные. В организации Бел.Ру сообщили, что решения, которое бы обязывало возводить капитальные укрытия на пляжах Белгородской области, до настоящего времени нет.