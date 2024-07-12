На пляж «Лазурный» под Белгородом упал беспилотник

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
В Сети появилось видео, на котором видно, как дрон ВСУ упал на пляж «Лазурный» в Белгородском районе. В момент прилёта там находились отдыхающие. БПЛА не сдетонировал. На кадрах видно, как беспилотник лежит на песке около пустых шезлонгов.
Официальных комментариев от руководства аквапарка не поступало. Также не сообщалось о последствиях.
Ранее белгородцы пожаловались на укрытия на пляже «Лазурный», а именно на то, что они не бетонные. В организации Бел.Ру сообщили, что решения, которое бы обязывало возводить капитальные укрытия на пляжах Белгородской области, до настоящего времени нет.