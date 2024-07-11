Жители Шебекино сообщают о пострадавшем и о врезавшемся в жилой дом беспилотнике

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино» сообщает, что в Шебекино есть пострадавший после последней атаки ВСУ недавно.
Также другие местные медиа передают новости о том, что сразу после отбоя ракетной опасности беспилотник влетел в жилой дома.
Возможно, ещё один дрон упал на территорию местного предприятия. Предположительно, маслозавода. Официальной информации о произошедшем нет, подробности неизвестны. Вместе с вами следим за ситуацией.