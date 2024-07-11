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Posted Сегодня, 15:40

Published Сегодня, 15:40

Modified Сегодня, 15:50

Updated Сегодня, 15:50

Атака БПЛА

Жители Шебекино сообщают о пострадавшем и о врезавшемся в жилой дом беспилотнике

11 июля 2024, 15:40
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»
Атака БПЛА
В результате недавнего обстрела ВСУ возможно пострадал житель Шебекино, что передают местные Telegram-каналы и их подписчики, присылающие фото. Также сообщается о попадании беспилотника в жилой дом после отбоя ракетной опасности и о падении ещё одного БПЛА на территорию предприятия.

Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино» сообщает, что в Шебекино есть пострадавший после последней атаки ВСУ недавно.

Последствия атаки ВСУ в ШебекиноПоследствия атаки ВСУ в Шебекино
Последствия атаки ВСУ в ШебекиноПоследствия атаки ВСУ в Шебекино
Последствия атаки ВСУ в Шебекино
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»

Также другие местные медиа передают новости о том, что сразу после отбоя ракетной опасности беспилотник влетел в жилой дома.

Пострадавший дом в ШебекиноПострадавший дом в Шебекино
Пострадавший дом в Шебекино
Фото: Telegram-канал «Онлайн31»

Возможно, ещё один дрон упал на территорию местного предприятия. Предположительно, маслозавода. Официальной информации о произошедшем нет, подробности неизвестны. Вместе с вами следим за ситуацией.

Атака беспилотников ВСУ на ШебекиноАтака беспилотников ВСУ на Шебекино
Атака беспилотников ВСУ на Шебекино
Фото: Telegram-канал «ШÖ Шебекино»
Дроны ВСУ атаковали Демидовку и Репяховку Краснояружского района
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