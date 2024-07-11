Жители Шебекино сообщают о пострадавшем и о врезавшемся в жилой дом беспилотнике

В результате недавнего обстрела ВСУ возможно пострадал житель Шебекино, что передают местные Telegram-каналы и их подписчики, присылающие фото. Также сообщается о попадании беспилотника в жилой дом после отбоя ракетной опасности и о падении ещё одного БПЛА на территорию предприятия.

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