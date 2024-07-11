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ВСУ атаковали четыре населённых пункта в Белгородской области

Дома белгородцев массированно атаковали дронами

11 июля 2024, 12:46
Фото: 1MI

ВСУ атаковали четыре населённых пункта в Белгородской области

Девять домов повреждено в Шебекинском горокруге, один из них загорелся. В Грайворонском горокруге один дом полностью разрушен. Подробности сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ атаковали беспилотниками Шебекинский и Грайворонский горокруга. Удар пришёлся в основном на жилые дома.

В Муроме повреждено четыре дома. Кровли трёх домов загорелись после атаки БПЛА в Вознесеновке.

В Ржевке дроны ударили по двум частным домам и машине. Один из домов загорелся, второй тоже серьёзно повреждён.

В грайворонском Безымено после нескольких атак БПЛА один частный дом разрушен. Кроме того, загорелась крыша многоквартирного дома, огонь уже потушили. Также в селе пострадал социальный объект.

Напомним, что один мирный житель погиб сегодня при атаке на Ржевку. Ещё трое мужчин пострадали. Помимо этого, при обстреле Шебекино ранения получили семь человек.

Семь человек ранены при обстреле Шебекино в Белгородской области
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#Белгородская область#Происшествия#Муром#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Безымено#Ржевка#Приграничье#Вознесеновка#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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