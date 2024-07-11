Дома белгородцев массированно атаковали дронами

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
ВСУ атаковали беспилотниками Шебекинский и Грайворонский горокруга. Удар пришёлся в основном на жилые дома.
В Муроме повреждено четыре дома. Кровли трёх домов загорелись после атаки БПЛА в Вознесеновке.
В Ржевке дроны ударили по двум частным домам и машине. Один из домов загорелся, второй тоже серьёзно повреждён.
В грайворонском Безымено после нескольких атак БПЛА один частный дом разрушен. Кроме того, загорелась крыша многоквартирного дома, огонь уже потушили. Также в селе пострадал социальный объект.
Напомним, что один мирный житель погиб сегодня при атаке на Ржевку. Ещё трое мужчин пострадали. Помимо этого, при обстреле Шебекино ранения получили семь человек.