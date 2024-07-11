bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:47

Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

ВСУ атаковали дроном-камикадзе село в Брянской области

Машина и дом мирных жителей стали новой целью для ВСУ в приграничье

11 июля 2024, 09:47
Фото: Изображение Midjourney

ВСУ атаковали дроном-камикадзе село в Брянской области

Под удар попало село Андрейковичи. Есть последствия, сообщают «Брянские новости».

Под удар ВСУ попало село Андрейковичи в Погарском районе Брянской области. Пострадавших среди мирных жителей нет, но есть разрушения.

В результате атаки дрона-камикадзе частично повреждены дом и машина. Кроме того, нарушено энергоснабжение.

В Белгородской области тем временем с утра уже есть несколько пострадавших. В Ржевке в результате атаки дрона ранены три человека. Ещё один мирный житель погиб. После утреннего обстрела Шебекино пострадали семь человек, есть разрушения.

За вчерашний день в Белгородской области 14 человек пострадали, один погиб.

Семь человек ранены при обстреле Шебекино в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Один человек погиб, ранены трое после атаки дронов в белгородской РжевкеОдин человек погиб, 14 ранены — очередной тяжёлый день в Белгородской областиМомент обстрела Шебекино кассетными боеприпасами, когда погиб человек, попал на видео
#Белгородская область#Происшествия#Брянская область#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Дрон-камикадзе
Подпишитесь
Что известно о деле против экс-замгубернатора по АПК Юлии Щедриной?
Сегодня, 12:15
Дома белгородцев массированно атаковали дронами
Сегодня, 12:46
Семь человек ранены при обстреле Шебекино в Белгородской области
Сегодня, 08:30
«Бежали в шортах и футболках»: белгородцы потеряли всё имущество из-за обстрелов
Сегодня, 12:28
Три бесплатных автобуса довезут белгородцев до продуктовой ярмарки
Сегодня, 12:04
«Это как губернатор уйдёт на дистант»: Гладков ответил на просьбу ввести удалёнку
Сегодня, 08:17