Машина и дом мирных жителей стали новой целью для ВСУ в приграничье

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
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Updated Сегодня, 09:50
Под удар ВСУ попало село Андрейковичи в Погарском районе Брянской области. Пострадавших среди мирных жителей нет, но есть разрушения.
В результате атаки дрона-камикадзе частично повреждены дом и машина. Кроме того, нарушено энергоснабжение.
В Белгородской области тем временем с утра уже есть несколько пострадавших. В Ржевке в результате атаки дрона ранены три человека. Ещё один мирный житель погиб. После утреннего обстрела Шебекино пострадали семь человек, есть разрушения.
За вчерашний день в Белгородской области 14 человек пострадали, один погиб.