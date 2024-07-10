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Posted Сегодня, 20:05

Published Сегодня, 20:05

Modified Сегодня, 20:14

Updated Сегодня, 20:14

Момент обстрела Шебекино кассетными боеприпасами, когда погиб человек, попал на видео

Момент обстрела Шебекино кассетными боеприпасами, когда погиб человек, попал на видео

10 июля 2024, 20:05
Фото: Изображение Midjourney
10 июля ВСУ обстреляли город в белгородском приграничье с применением кассетных боеприпасов. Несколько прилётов попали на запись видеокамера на одном из зданий. Видео опубликовало «РенТВ».
Сюжет
Обстрел

В результате обстрела погиб один человек, ещё девять получили ранения разной степени тяжести. Повреждены дома, коммерческие объекты, промышленное предприятие, сгорела машина, ещё 20 посекло осколками.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, как кассеты боеприпаса взрываются на дороге сразу после проезда там машины. После в кадре появляется мужчина, который, вероятно, получил ранения в голову. Он садится возле здания, после чего недалеко от него раздаётся ещё несколько взрывов после прилётов.

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