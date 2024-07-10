Момент обстрела Шебекино кассетными боеприпасами, когда погиб человек, попал на видео

На записи с камеры видеонаблюдения видно, как кассеты боеприпаса взрываются на дороге сразу после проезда там машины. После в кадре появляется мужчина, который, вероятно, получил ранения в голову. Он садится возле здания, после чего недалеко от него раздаётся ещё несколько взрывов после прилётов.