Момент обстрела Шебекино кассетными боеприпасами, когда погиб человек, попал на видео

Posted Сегодня, 20:05
Published Сегодня, 20:05
Modified Сегодня, 20:14
Updated Сегодня, 20:14
В результате обстрела погиб один человек, ещё девять получили ранения разной степени тяжести. Повреждены дома, коммерческие объекты, промышленное предприятие, сгорела машина, ещё 20 посекло осколками.
На записи с камеры видеонаблюдения видно, как кассеты боеприпаса взрываются на дороге сразу после проезда там машины. После в кадре появляется мужчина, который, вероятно, получил ранения в голову. Он садится возле здания, после чего недалеко от него раздаётся ещё несколько взрывов после прилётов.