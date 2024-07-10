Увеличилось количество пострадавших в ещё одном районе белгородского приграничья

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Число пострадавших в результате утренних атак дронов в Грайвороне возросло до трёх человек.
Две женщины самостоятельно обратились в Грайворонскую центральную районную больницу. Одна из них получила контузию и баротравму, когда находилась возле коммерческого объекта во время атаки дрона.
Другая женщина пострадала на парковке социального объекта, получив осколочное касательное ранение правого плеча. В госпитализации она не нуждалась, и лечение будет проходить амбулаторно.
Кроме того, зафиксированы повреждения у ещё одного объекта торговли. В здании посечены кровля, фасад и входная группа.
Напомним, утром город Грайворон в Белгородской области атаковали два дрона-камикадзе. В результате одного из ударов пострадал мирный житель.