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Posted Сегодня, 14:48

Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

В Грайвороне в результате утренних атак ВСУ пострадали ещё две женщины

Увеличилось количество пострадавших в ещё одном районе белгородского приграничья

10 июля 2024, 14:48
Фото: 1MI

В Грайвороне в результате утренних атак ВСУ пострадали ещё две женщины

Утром 10 июля Грайворон попал под удар ВСУ. Пострадал мирный житель, в городе зафиксированы различные разрушения. Стало известно о ещё двух пострадавших. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Число пострадавших в результате утренних атак дронов в Грайвороне возросло до трёх человек.

Две женщины самостоятельно обратились в Грайворонскую центральную районную больницу. Одна из них получила контузию и баротравму, когда находилась возле коммерческого объекта во время атаки дрона.

Другая женщина пострадала на парковке социального объекта, получив осколочное касательное ранение правого плеча. В госпитализации она не нуждалась, и лечение будет проходить амбулаторно.

Кроме того, зафиксированы повреждения у ещё одного объекта торговли. В здании посечены кровля, фасад и входная группа.

Напомним, утром город Грайворон в Белгородской области атаковали два дрона-камикадзе. В результате одного из ударов пострадал мирный житель.

Один человек пострадал от атаки дронов на Белгородскую область
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