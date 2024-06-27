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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Белгородец опубликовал видео объявления РО во время музыкального концерта

«Баха прерывают „бахи“»: в Белгороде начался обстрел во время концерта в филармонии

27 июня 2024, 13:09
Фото: скриншот видео Telegram-канала «Белгород №1»

Белгородец опубликовал видео объявления РО во время музыкального концерта

Накануне зрители услышали Баха в уникальной аранжировке. Концерт в Белгородской области совпал с объявлением ракетной опасности. Видео публикует Telegram-канал «Белгород № 1».

В среду, 26 июня, в Белгородской филармонии прямо во время концерта начался обстрел. Момент включения сирены ракетной опасности попал на видео одного из зрителей.

«Когда Баха прерывают „бахи“…», — иронично прокомментировал автор ролика.

Напомним, культурные учреждения в Белгороде несколько раз переносили или отменяли свои мероприятия из-за непрекращающихся атак на город со стороны ВСУ. Например, в БГАДТ им. Щепкина спектакли, которые планировалось провести в период с 20 по 31 января, решили перенести на март. А филармония переносила концерты, запланированные на конец марта.

Концерт в Белгородской филармонии во время ракетной опасности
Видео: видео Telegram-канала «Белгород № 1»
Культурные учреждения Белгорода перенесли концерты и спектакли до конца марта
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#Валерия Колесникова#Концерт#Город#Видео#Культура#Филармония#Новости Белгорода#Белгород#Ракетная опасность
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