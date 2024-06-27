«Баха прерывают „бахи“»: в Белгороде начался обстрел во время концерта в филармонии

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
В среду, 26 июня, в Белгородской филармонии прямо во время концерта начался обстрел. Момент включения сирены ракетной опасности попал на видео одного из зрителей.
«Когда Баха прерывают „бахи“…», — иронично прокомментировал автор ролика.
Напомним, культурные учреждения в Белгороде несколько раз переносили или отменяли свои мероприятия из-за непрекращающихся атак на город со стороны ВСУ. Например, в БГАДТ им. Щепкина спектакли, которые планировалось провести в период с 20 по 31 января, решили перенести на март. А филармония переносила концерты, запланированные на конец марта.