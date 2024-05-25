Моменты взрывов в Белгороде попал на видео

Posted Сегодня, 20:24
Published Сегодня, 20:24
Modified Сегодня, 20:27
Updated Сегодня, 20:27
Жители Белгорода как обычно массово снимали на видео взрывы после работы расчётов ПВО и последствия после прилётов реактивных снарядов. Один из взрывов попал на видео белгородцев. В окно видно, он раздался над многоквартирными домами.
Прямой прилёт был по таунхаусу на улице Благодатной на окраине города. Возник сильный пожар, огонь позже перекинулся на примыкающий соседний дом. Пожарные пытаются локализовать возгорание.
Повреждения получили минимум три многоквартирных дома в черте города, магазины, аптека, сгорело несколько автомобилей. Информации о пострадавших на момент публикации не поступало.