Удар дрона по дому белгородцев попал на видео

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
СМИ публикует видео с моментом удара дрона по жилому дому. Утверждается, что произошло это в Борисовском районе — в селе Байцуры.
Когда именно было снято видео, не уточняется. За эту неделю село несколько раз становилось целью для ВСУ.
Так, 4 июля губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что четыре дрона-камикадзе атаковали один частный дом, в результате чего тот разрушился. Днём ранее, 3 июля, село тоже было в сводках обстрелов за день.
Напомним, что только за вчерашний день в регионе повреждено более 10 домов, восемь из них разрушено полностью.