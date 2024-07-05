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Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

Удар дрона по дому белгородцев попал на видео

Удар дрона по дому белгородцев попал на видео

5 июля 2024, 11:31
Фото: 1MI
Происшествие случилось в Борисовском районе. Взрыв привёл к масштабным разрушениям. Кадры с места происшествия публикует «Фонарь».

СМИ публикует видео с моментом удара дрона по жилому дому. Утверждается, что произошло это в Борисовском районе — в селе Байцуры.

Когда именно было снято видео, не уточняется. За эту неделю село несколько раз становилось целью для ВСУ.

Так, 4 июля губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что четыре дрона-камикадзе атаковали один частный дом, в результате чего тот разрушился. Днём ранее, 3 июля, село тоже было в сводках обстрелов за день.

Напомним, что только за вчерашний день в регионе повреждено более 10 домов, восемь из них разрушено полностью.

Дом разрушен в результате атаки дрона в Белгородской области
Видео: «Фонарь»
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