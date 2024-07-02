ВСУ повторно ударили по предприятию под Белгородом, разрушено ещё четыре дома

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
ВСУ 2 июля снова нанесли удар по промышленному предприятию в Шебекино. Территорию атаковали дроном. В результате повреждения есть в административном здании, осколками посекло «Газель» и легковой автомобиль. Напомним, что во время первой атаки на предприятие был повреждён грузовик.
Помимо этого, по шебекинскому хутору Панков ВСУ ударили беспилотником. Разрушен один частный дом.
Ещё три дома разрушены в результате обстрела Козинки в Грайворонском горокруге. Кроме того, различные повреждения есть ещё в трёх домах: в них выбило окна, пробило крыши, посекло фасады и заборы.
За сегодняшний день от атак ВСУ также пострадали двое мирных жителей — в Октябрьском и Новой Таволжанке.