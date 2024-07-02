ВСУ повторно ударили по предприятию под Белгородом, разрушено ещё четыре дома

ВСУ 2 июля снова нанесли удар по промышленному предприятию в Шебекино. Территорию атаковали дроном. В результате повреждения есть в административном здании, осколками посекло «Газель» и легковой автомобиль. Напомним, что во время первой атаки на предприятие был повреждён грузовик.