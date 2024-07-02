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Posted Сегодня, 14:55

Published Сегодня, 14:55

Modified Сегодня, 15:45

Updated Сегодня, 15:45

Гладков: ВСУ снова атаковали Грайворонский и Шебекинский горокруга

ВСУ повторно ударили по предприятию под Белгородом, разрушено ещё четыре дома

2 июля 2024, 14:55
Фото: 1MI

Гладков: ВСУ снова атаковали Грайворонский и Шебекинский горокруга

Под ударом оказались Козинка, Шебекино, хутор Панков. Четыре дома разрушены, в ещё трёх выявлены различные повреждения. Также осколками задело «Газель» и легковое авто, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

ВСУ 2 июля снова нанесли удар по промышленному предприятию в Шебекино. Территорию атаковали дроном. В результате повреждения есть в административном здании, осколками посекло «Газель» и легковой автомобиль. Напомним, что во время первой атаки на предприятие был повреждён грузовик.

Помимо этого, по шебекинскому хутору Панков ВСУ ударили беспилотником. Разрушен один частный дом.

Ещё три дома разрушены в результате обстрела Козинки в Грайворонском горокруге. Кроме того, различные повреждения есть ещё в трёх домах: в них выбило окна, пробило крыши, посекло фасады и заборы.

За сегодняшний день от атак ВСУ также пострадали двое мирных жителей — в Октябрьском и Новой Таволжанке.

Число пострадавших от атак ВСУ мирных жителей в Белгородской области увеличилось
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы#БПЛА
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