Один мирный житель погиб, девять ранены из-за обстрелов Белгородской области

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
1 июля в результате атаки ВСУ на Белгородскую область погиб один человек — житель посёлка Новая Таволжанка. Ещё девять мирных жителей получили ранения. Семерым пострадавшим оказали медицинскую помощь, после чего их отправили домой на амбулаторное лечение.
Состояние двух оставшихся пострадавших оценивается как тяжёлое. За ними наблюдают медики.
Напомним, 1 июля в результате прямого попадания снаряда в один из домов на улице Буханова в Белгороде пострадали семь человек. Разрушены стена и часть крыши. Специалисты пришли к выводу, что дом не подлежит восстановлению.