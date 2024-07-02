bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

Разрушения после обстрела

Один мирный житель погиб, девять ранены из-за обстрелов Белгородской области

2 июля 2024, 06:23
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Разрушения после обстрела
1 июля ВСУ атаковали Белгородскую область. Есть погибшие и раненые. Подробности о состоянии пострадавших сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

1 июля в результате атаки ВСУ на Белгородскую область погиб один человек — житель посёлка Новая Таволжанка. Ещё девять мирных жителей получили ранения. Семерым пострадавшим оказали медицинскую помощь, после чего их отправили домой на амбулаторное лечение.

Состояние двух оставшихся пострадавших оценивается как тяжёлое. За ними наблюдают медики.

Напомним, 1 июля в результате прямого попадания снаряда в один из домов на улице Буханова в Белгороде пострадали семь человек. Разрушены стена и часть крыши. Специалисты пришли к выводу, что дом не подлежит восстановлению.

Повреждённый взрывом дом врача в Белгороде восстановлению не подлежит
Узнать подробнее
Читайте также:
Семь человек пострадали во время взрывов в Белгороде и районеДва человека ранены после атаки беспилотников ВСУ в Шебекино
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Новости Белгорода#Жертвы#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Ранения#Приграничье#СВО#Атака ВСУ
Подпишитесь
Гладков уточнил информацию о разрушениях в Белгороде после вечернего обстрела
Сегодня, 06:30
Выпил — в укрытие: как должны работать летние кафе в Белгороде?
Сегодня, 06:36
Основы брака: белгородские старшеклассники начнут изучать «Семьеведение»
Сегодня, 06:31
Бывшая старооскольская чиновница стала главой администрации в Белгородской области
Сегодня, 07:05
Спокойствие и доступная среда: в Белгороде строят весенний квартал «Сирень»
Вчера, 12:07