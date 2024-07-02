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Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

Разрушения после вечернего обстрела Белгорода

Гладков уточнил информацию о разрушениях в Белгороде после вечернего обстрела

2 июля 2024, 06:30
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Разрушения после вечернего обстрела Белгорода

Число домов с разрушениями после вечерней атаки на Белгород увеличилось

Повреждены частные дома, надворные постройки, авто. Ранены семеро мирных жителей, одна женщина остаётся в больнице в тяжёлом состоянии. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Вечером 1 июля Белгород попал под обстрел. Ранены семеро мирных жителей — четыре женщины, двое мужчин и ребёнок. В больнице остаётся женщина — у пострадавшей осколочное ранение шеи, она в тяжёлом состоянии. Остальных отпустили на амбулаторное лечение.

Число разрушений увеличилось. Их выявили в 39 частных домах. Кроме того, повреждено 19 машин и одна надворная постройка.

В Белгородском районе за сутки атакам ВСУ подверглись Майский, Октябрьский, Беловское, Беломестное, Бессоновка, Головино, Драгунское, Красный Октябрь, Крутой Лог, Таврово, Устинка и Щетиновка. Разрушения есть в двух частных домах, двух инфраструктурных объектах, производственном помещении. Кроме того, повреждено три авто.

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