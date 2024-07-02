Гладков уточнил информацию о разрушениях в Белгороде после вечернего обстрела

В Белгородском районе за сутки атакам ВСУ подверглись Майский, Октябрьский, Беловское, Беломестное, Бессоновка, Головино, Драгунское, Красный Октябрь, Крутой Лог, Таврово, Устинка и Щетиновка. Разрушения есть в двух частных домах, двух инфраструктурных объектах, производственном помещении. Кроме того, повреждено три авто.