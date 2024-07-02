Гладков уточнил информацию о разрушениях в Белгороде после вечернего обстрела

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Вечером 1 июля Белгород попал под обстрел. Ранены семеро мирных жителей — четыре женщины, двое мужчин и ребёнок. В больнице остаётся женщина — у пострадавшей осколочное ранение шеи, она в тяжёлом состоянии. Остальных отпустили на амбулаторное лечение.
Число разрушений увеличилось. Их выявили в 39 частных домах. Кроме того, повреждено 19 машин и одна надворная постройка.
В Белгородском районе за сутки атакам ВСУ подверглись Майский, Октябрьский, Беловское, Беломестное, Бессоновка, Головино, Драгунское, Красный Октябрь, Крутой Лог, Таврово, Устинка и Щетиновка. Разрушения есть в двух частных домах, двух инфраструктурных объектах, производственном помещении. Кроме того, повреждено три авто.