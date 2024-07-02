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Posted Сегодня, 10:48

Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

Мужчина ранен при обстреле Новой Таволжанки в Белгородской области

Число пострадавших от атак ВСУ мирных жителей в Белгородской области увеличилось

2 июля 2024, 10:48
Фото: 1MI

Мужчина ранен при обстреле Новой Таволжанки в Белгородской области

Зафиксировано прямое попадание снаряда на территорию частного дома. Пострадавшего везут в больницу. Есть разрушения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Мирный житель ранен в результате обстрела Новой Таволжанки в Шебекинском горокруге. На территорию дома мужчины было прямое попадание снаряда.

У пострадавшего — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, осколочное ранение головы. Мужчину везут в больницу в Белгороде.

В результате прилёта разрушения есть в доме и надворных постройках, одна хозпостройка разрушена полностью.

Число пострадавших мирных жителей от атак ВСУ в регионе, таким образом, увеличилось до двух. Сегодня, 2 июля, также ранило мужчину в Октябрьском после атаки дрона.

За вчерашний день пострадали девять мирных жителей, один человек погиб.

Мирный житель ранен под Белгородом после взрыва
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Новая таволжанка#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы
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