Число пострадавших от атак ВСУ мирных жителей в Белгородской области увеличилось

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Мирный житель ранен в результате обстрела Новой Таволжанки в Шебекинском горокруге. На территорию дома мужчины было прямое попадание снаряда.
У пострадавшего — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, осколочное ранение головы. Мужчину везут в больницу в Белгороде.
В результате прилёта разрушения есть в доме и надворных постройках, одна хозпостройка разрушена полностью.
Число пострадавших мирных жителей от атак ВСУ в регионе, таким образом, увеличилось до двух. Сегодня, 2 июля, также ранило мужчину в Октябрьском после атаки дрона.
За вчерашний день пострадали девять мирных жителей, один человек погиб.