Хулиганы и дети разбивают привезённые на замену после обстрела окна

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
По официальным данным, в Белгородской области восстановили за неделю 842 объекта, которые ранее пострадали от обстрелов ВСУ. При этом дополнительно пострадало 625 объектов.
В Белгороде, к примеру, восстановили 512 объектов. При этом количество повреждённых увеличилось на 345. Также за неделю восстановили 415 окон и 769 балконов. В работе 1050 окон, которые поэтапно восстановят до 16 июля, а также более 1000 балконов, которые приведут в порядок до конца месяца.
Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что жители переживают по поводу наличия несогласованности между подрядными организациями, которые поставляют окна и которые их устанавливают.
Например, подрядчик изготовил окна, привёз и сложил около балкона. А подрядчик, который их устанавливает, приходит через три дня. В течение этого времени дети, которые играют, хулиганы бьют стёкла. За этим контроля нет. Увеличиваются сроки, которые были даны жителям, и затраты.
Вячеслав Гладков
Губернатор добавил, что нужна согласованность между изготовителем оконных конструкций и подрядчиками, которые их устанавливают.
Окна не должны стоять на улице. Их сразу должны заносить в квартиры.
Вячеслав Гладков