Хулиганы и дети разбивают привезённые на замену после обстрела окна

В Белгороде, к примеру, восстановили 512 объектов. При этом количество повреждённых увеличилось на 345. Также за неделю восстановили 415 окон и 769 балконов. В работе 1050 окон, которые поэтапно восстановят до 16 июля, а также более 1000 балконов, которые приведут в порядок до конца месяца.