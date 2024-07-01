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Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

В Белгороде подрядчики не могут согласовать действия при замене окон

Хулиганы и дети разбивают привезённые на замену после обстрела окна

1 июля 2024, 10:39
Фото: 1MI

В Белгороде подрядчики не могут согласовать действия при замене окон

В ходе оперсовещания представители областной и городской администраций обсудили вопрос замены окон после обстрелов ВСУ. Бывают случаи, когда подрядчики-изготовители привозят окна под замену и оставляют на улице. В итоге они приходят в негодность.

По официальным данным, в Белгородской области восстановили за неделю 842 объекта, которые ранее пострадали от обстрелов ВСУ. При этом дополнительно пострадало 625 объектов.

В Белгороде, к примеру, восстановили 512 объектов. При этом количество повреждённых увеличилось на 345. Также за неделю восстановили 415 окон и 769 балконов. В работе 1050 окон, которые поэтапно восстановят до 16 июля, а также более 1000 балконов, которые приведут в порядок до конца месяца.

Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что жители переживают по поводу наличия несогласованности между подрядными организациями, которые поставляют окна и которые их устанавливают.

Например, подрядчик изготовил окна, привёз и сложил около балкона. А подрядчик, который их устанавливает, приходит через три дня. В течение этого времени дети, которые играют, хулиганы бьют стёкла. За этим контроля нет. Увеличиваются сроки, которые были даны жителям, и затраты.
Вячеслав Гладков

Губернатор добавил, что нужна согласованность между изготовителем оконных конструкций и подрядчиками, которые их устанавливают.

Окна не должны стоять на улице. Их сразу должны заносить в квартиры.
Вячеслав Гладков
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Губернатор#Окна#Подрядчики#Белгород#Гладков#ВСУ#Балконы#Обстрелы
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