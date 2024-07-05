Восемь домов разрушено, четверо белгородцев ранены: Гладков — о напряжённом дне

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 06:23
В Белгородской области за прошедший день насчитали 10 обстрелов и 35 атак беспилотников. Есть пострадавшие и разрушения.
Ранены четверо мирных жителей. Напомним, что пострадали двое мужчин, женщина и 12-летняя девочка. Все они попали под удар БПЛА в Борисовском районе. Пострадавшим оказывают необходимую медпомощь.
За сутки из-за обстрелов и атак БПЛА повреждено 18 домов. Восемь из низ разрушены полностью. По словам губернатора, строительство начнётся после того, как поступит финансирование от Минстроя РФ.
Кроме того, за день повреждено 12 машин.
Напомним, что под ударом накануне были Борисовский и Краснояружский районы, Валуйский, Грайворонский и Шебекинский горокруга. Кроме того, беспилотник обнаружили на дороге в Белгороде: предварительно сообщалось, что обошлось без последствий.