Восемь домов разрушено, четверо белгородцев ранены: Гладков — о напряжённом дне

Напомним, что под ударом накануне были Борисовский и Краснояружский районы, Валуйский, Грайворонский и Шебекинский горокруга. Кроме того, беспилотник обнаружили на дороге в Белгороде: предварительно сообщалось, что обошлось без последствий.