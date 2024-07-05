bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:21

Published Сегодня, 06:21

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

Белгородская область за день пережила 10 обстрелов и 35 атак БПЛА

Восемь домов разрушено, четверо белгородцев ранены: Гладков — о напряжённом дне

5 июля 2024, 06:21
Фото: 1MI

Белгородская область за день пережила 10 обстрелов и 35 атак БПЛА

Ранены четверо мирных жителей, один из них — ребёнок. Пострадавшим оказывают медпомощь. Кроме того, в результате атак за сутки повреждено 12 машин, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

В Белгородской области за прошедший день насчитали 10 обстрелов и 35 атак беспилотников. Есть пострадавшие и разрушения.

Ранены четверо мирных жителей. Напомним, что пострадали двое мужчин, женщина и 12-летняя девочка. Все они попали под удар БПЛА в Борисовском районе. Пострадавшим оказывают необходимую медпомощь.

За сутки из-за обстрелов и атак БПЛА повреждено 18 домов. Восемь из низ разрушены полностью. По словам губернатора, строительство начнётся после того, как поступит финансирование от Минстроя РФ.

Кроме того, за день повреждено 12 машин.

Напомним, что под ударом накануне были Борисовский и Краснояружский районы, Валуйский, Грайворонский и Шебекинский горокруга. Кроме того, беспилотник обнаружили на дороге в Белгороде: предварительно сообщалось, что обошлось без последствий.

При атаке БПЛА на авто белгородцев пострадали четверо, один из них — ребёнок
Узнать подробнее
Читайте также:
Шесть белгородских сёл попали под удар ВСУ: что известно о последствияхВо двор белгородцев сбросили взрывное устройство, другие дроны атаковали соцобъектыМэр прокомментировал утреннее ЧП на Харгоре в Белгороде
#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Борисовский район#Краснояружский район#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы#БПЛА
Подпишитесь
«Чудом остались живы». Житель Грайворона показал снаряд «Града», прилетевший в дом
Вчера, 14:58
Спустя 16 лет: под Сочи исправят ошибку в табличке в названии белгородского города
Вчера, 14:46
Белгородцам дали неутешительный ответ по поводу кондиционеров в старых автобусах
Вчера, 14:20
Библиотека и стильный декор: особенности весеннего квартала «Сирень» в Белгороде
Вчера, 07:50
Цифровые системы придут на помощь российским застройщикам
Вчера, 10:11