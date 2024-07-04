Мэр прокомментировал утреннее ЧП на Харгоре в Белгороде

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:43
Ночью ВСУ атаковали город Белгород с помощью БПЛА. Обломки беспилотника упали прямо на проезжую часть на Харгоре, он не сдетонировал. Мэр города Валентин Демидов побывал на месте происшествия.
Предварительно, никто из местных жителей в результате атаки беспилотного летательного аппарата не пострадал. Сейчас движение по улице Есенина частично перекрыто, на месте работают оперативные службы.
Напомним, жители спального района в Белгороде сегодня утром обнаружили у себя под окнами беспилотник.