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Published Сегодня, 06:41

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

Обломки БПЛА на Харгоре

Мэр прокомментировал утреннее ЧП на Харгоре в Белгороде

4 июля 2024, 06:41
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
Обломки БПЛА на Харгоре

ВСУ атаковали спальный район Белгорода беспилотником

В одном из спальных районов местные жители утром обнаружили обломки беспилотника. Мэр Валентин Демидов побывал на месте и рассказал подробности происшествия.

Ночью ВСУ атаковали город Белгород с помощью БПЛА. Обломки беспилотника упали прямо на проезжую часть на Харгоре, он не сдетонировал. Мэр города Валентин Демидов побывал на месте происшествия.

Предварительно, никто из местных жителей в результате атаки беспилотного летательного аппарата не пострадал. Сейчас движение по улице Есенина частично перекрыто, на месте работают оперативные службы.

Напомним, жители спального района в Белгороде сегодня утром обнаружили у себя под окнами беспилотник.

Обломки БПЛА на Харгоре
Видео: Telegram-канал Валентина Демидова
Из-за беспилотника в Белгороде перекрыли дорогу
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