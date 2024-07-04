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Posted Сегодня, 06:25

Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

Обломки беспилотника в Белгороде

Из-за беспилотника в Белгороде перекрыли дорогу

4 июля 2024, 06:25
Фото: «Авто Белгород»
Обломки беспилотника в Белгороде

Белгородцы заметили обломки БПЛА на улице Есенина

Утром 4 июля жители одной из улиц города Белгорода обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата. Движение транспорта в этой части города перекрыли.

Жители улицы Есенина в Белгороде обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата. Обломки лежат на проезжей части.

Как сообщается, движение в этой части города перекрыто.

Напомним, вчера, 3 июля, ВСУ атаковали с помощью БПЛА два села в Белгородской области — село Головчино и село Безымено Грайворонского городского округа. Ранен мирный житель.

А в Новой Таволжанке Шебекинского округа дрон-камикадзе атаковал частный сектор. В результате детонации БПЛА осколками ранило женщину.

Обломки беспилотника
Видео: «Авто Белгород»
Два села белгородского приграничья попали под атаки БПЛА: ранен мужчина
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