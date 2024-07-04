Из-за беспилотника в Белгороде перекрыли дорогу

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Жители улицы Есенина в Белгороде обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата. Обломки лежат на проезжей части.
Как сообщается, движение в этой части города перекрыто.
Напомним, вчера, 3 июля, ВСУ атаковали с помощью БПЛА два села в Белгородской области — село Головчино и село Безымено Грайворонского городского округа. Ранен мирный житель.
А в Новой Таволжанке Шебекинского округа дрон-камикадзе атаковал частный сектор. В результате детонации БПЛА осколками ранило женщину.