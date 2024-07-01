БПЛА атаковали Белгородскую область: разрушения есть в домах и на с/х предприятии

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
1 июля беспилотники ВСУ атаковали несколько населённых пунктов региона. По предварительным данным, в результате никто не пострадал.
В селе Бессоновка Белгородского района беспилотный летательный аппарат атаковал территорию сельскохозяйственного предприятия. В результате повреждены инфраструктурный объект связи и крыша производственного помещения.
В селе Богун-Городок Борисовского района после атак беспилотников разрушены пять частных домов.
В городе Грайвороне в результате атаки дрона-камикадзе на МКД в одной из квартир пострадало осткление.
В Безымено Грайворонского городского округа после сброса беспилотником боеприпасов произошёл пожар в двух частных домах. Огонь оперативно потушили.
В настоящее время все службы работают на местах. Информация о последствиях происшествий уточняется.
Напомним, сегодня глава региона сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили очередную атаку на Белгород и Белгородский район.