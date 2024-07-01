bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:19

Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

Беспилотники

БПЛА атаковали Белгородскую область: разрушения есть в домах и на с/х предприятии

1 июля 2024, 14:19
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотники

ВСУ атаковали беспилотниками четыре населённых пункта Белгородской области

Сегодня украинские беспилотники атаковали Белгородский, Борисовский районы и Грайворонский городской округ. Зафиксированы разрушения в частных домах, квартире многоквартирного дома, на сельхозпредприятии. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пожар

1 июля беспилотники ВСУ атаковали несколько населённых пунктов региона. По предварительным данным, в результате никто не пострадал.

В селе Бессоновка Белгородского района беспилотный летательный аппарат атаковал территорию сельскохозяйственного предприятия. В результате повреждены инфраструктурный объект связи и крыша производственного помещения.

В селе Богун-Городок Борисовского района после атак беспилотников разрушены пять частных домов.

В городе Грайвороне в результате атаки дрона-камикадзе на МКД в одной из квартир пострадало осткление.

В Безымено Грайворонского городского округа после сброса беспилотником боеприпасов произошёл пожар в двух частных домах. Огонь оперативно потушили.

В настоящее время все службы работают на местах. Информация о последствиях происшествий уточняется.

Напомним, сегодня глава региона сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили очередную атаку на Белгород и Белгородский район.

Гладков рассказал, как силы ПВО отбили последнюю атаку на Белгород
Узнать подробнее
Читайте также:
Под атаку ВСУ попало Разумное в Белгородском районе, есть последствияУкраинские БПЛА атаковали Старый ОсколПосле новых обстрелов ВСУ разрушения нашли в семи домах белгородцев
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пожар#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#ВСУ#Приграничье#Атака#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#БПЛА
Подпишитесь
Мирный житель погиб после прилёта снаряда на белгородское с/х предприятие
Сегодня, 12:07
Суицид? СК не нашёл криминала в смерти высокопоставленного полицейского в Белгороде
Сегодня, 10:21
«Третий абзац — просто эпический». Какие показания смутили в суде адвоката Полежаева?
Сегодня, 13:52
Энергетики «Россети Центр» восстановили нормальные схемы электроснабжения приграничья
Сегодня, 12:31
«Трансюжстрой» построил первый в Белгороде дом с террасой на крыше
Сегодня, 11:23
Спокойствие и доступная среда: в Белгороде строят весенний квартал «Сирень»
Сегодня, 12:07