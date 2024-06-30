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Posted Сегодня, 14:31

Published Сегодня, 14:31

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

ВСУ атаковали дронами три населённых пункта в Белгородской области

Повреждён магазин, три дома разрушено: новая атака ВСУ на белгородское приграничье

30 июня 2024, 14:31
Фото: Изображение Midjourney

ВСУ атаковали дронами три населённых пункта в Белгородской области

Целью для атак стали сёла в Грайворонском округе. В этот раз обошлось без пострадавших, сообщил Вячеслав Гладков.

Несколько беспилотников взорвались в селе Безымено. Там полностью разрушены три частных дома, повреждения получили неработающий магазин и газопровод.

Село Смородино атаковали два дрона-камикадзе. В двух частных домах выбило окна и посекло заборы. В машине выбило заднее стекло.

В селе Пороз инфраструктурный объект связи атаковали FPV-дроном. Пока населённый пункт остаётся без связи.

Оперативные и аварийные службы отправятся на места происшествий после согласования с Министерством обороны. Информация о последствиях атак будет уточняться.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Смородино#Грайворонский горокруг#Безымено#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА#Пороз
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