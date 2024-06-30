Повреждён магазин, три дома разрушено: новая атака ВСУ на белгородское приграничье

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Несколько беспилотников взорвались в селе Безымено. Там полностью разрушены три частных дома, повреждения получили неработающий магазин и газопровод.
Село Смородино атаковали два дрона-камикадзе. В двух частных домах выбило окна и посекло заборы. В машине выбило заднее стекло.
В селе Пороз инфраструктурный объект связи атаковали FPV-дроном. Пока населённый пункт остаётся без связи.
Оперативные и аварийные службы отправятся на места происшествий после согласования с Министерством обороны. Информация о последствиях атак будет уточняться.