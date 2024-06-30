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Published Сегодня, 06:06

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Updated Сегодня, 06:08

ВСУ атаковали беспилотниками многоквартирный дом в белгородском Грайвороне

ВСУ атаковали беспилотниками многоквартирный дом в белгородском Грайвороне

30 июня 2024, 06:06
Фото: Изображение Midjourney
Пострадавших не было, повреждения получили две квартиры, сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
ВСУ

В ночь на воскресенье ВСУ атаковали с помощью двух дронов-камикадзе многоквартирный дом в Грайвороне. Из жителей МКД никто не пострадал. В двух квартирах выбило окна, осколками посекло стоявший у дома автомобиль.

Информацию о последствиях уточняют. Власти муниципалитета должны утром провести поквартирный обход, чтобы выявить возможные новые повреждения в результате взрывов.

Напомним, в субботу с беспилотника сбросили взрывное устройство на парковку в Белгороде. Повреждения получили два автобуса и две машины. Во время обстрела белгородского приграничья осколок боеприпаса попал местному жителю в шею.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Грайворон#Грайворонский горокруг#ВСУ#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы#БПЛА
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