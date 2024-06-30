ВСУ атаковали беспилотниками многоквартирный дом в белгородском Грайвороне

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
В ночь на воскресенье ВСУ атаковали с помощью двух дронов-камикадзе многоквартирный дом в Грайвороне. Из жителей МКД никто не пострадал. В двух квартирах выбило окна, осколками посекло стоявший у дома автомобиль.
Информацию о последствиях уточняют. Власти муниципалитета должны утром провести поквартирный обход, чтобы выявить возможные новые повреждения в результате взрывов.
Напомним, в субботу с беспилотника сбросили взрывное устройство на парковку в Белгороде. Повреждения получили два автобуса и две машины. Во время обстрела белгородского приграничья осколок боеприпаса попал местному жителю в шею.