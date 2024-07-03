Два села белгородского приграничья попали под атаки БПЛА: ранен мужчина

В селе Головчино дрон атаковал КамАЗ в поле. Водитель техники ранен. У него закрытый перелом костей таза и гематомы. Мужчину госпитализировали в городскую больницу №2 Белгорода. Медики оценивают состояние как тяжелое. Ему оказывают всю необходимую помощь.