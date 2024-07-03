Два села белгородского приграничья попали под атаки БПЛА: ранен мужчина

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
Несколько населённых пунктов Грайворонского городского округа попали под атаки беспилотников ВСУ. Есть пострадавший мужчина, сообщает губернатор.
В селе Головчино дрон атаковал КамАЗ в поле. Водитель техники ранен. У него закрытый перелом костей таза и гематомы. Мужчину госпитализировали в городскую больницу №2 Белгорода. Медики оценивают состояние как тяжелое. Ему оказывают всю необходимую помощь.
В результате второй атаки беспилотника в частном доме выбиты окна, посечен забор. Осколками посекло два легковых автомобиля.
В селе Безымено Грайворонского городского округа в результате сбросов боеприпасов с двух дронов загорелось три машины спецтехники на территории сельхозпредприятия.