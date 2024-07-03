bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 17:24

Published Сегодня, 17:24

Modified Сегодня, 17:26

Updated Сегодня, 17:26

Два села белгородского приграничья попали под атаки БПЛА: ранен мужчина

Два села белгородского приграничья попали под атаки БПЛА: ранен мужчина

3 июля 2024, 17:24
Фото: Изображение Midjourney
Село Головчино и село Безымено Грайворонского городского округа попали под атаку беспилотников. Есть один пострадавший.

Несколько населённых пунктов Грайворонского городского округа попали под атаки беспилотников ВСУ. Есть пострадавший мужчина, сообщает губернатор.

В селе Головчино дрон атаковал КамАЗ в поле. Водитель техники ранен. У него закрытый перелом костей таза и гематомы. Мужчину госпитализировали в городскую больницу №2 Белгорода. Медики оценивают состояние как тяжелое. Ему оказывают всю необходимую помощь.

В результате второй атаки беспилотника в частном доме выбиты окна, посечен забор. Осколками посекло два легковых автомобиля.

В селе Безымено Грайворонского городского округа в результате сбросов боеприпасов с двух дронов загорелось три машины спецтехники на территории сельхозпредприятия.

В Белгородской области погиб боец теробороны, ещё один пострадал
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде потушили загоревшееся после обстрела здание СТОБелгород попал под обстрел, а Лукашенко с Шукшиной сделали неожиданные заявления«Сюда никогда не прилетало»: очевидец сообщил подробности атаки на СТО в Белгороде
#Алёна Мальцева#Происшествия#Автомобили#Дом#Губернатор#КамАЗ#Медики#Окна#Госпитализация#Белгород#ВСУ#Головчино#Сельхозпредприятие#Грайворонский городской округ#Приграничье#Беспилотники
Подпишитесь
В Белгородской области погиб боец теробороны, ещё один пострадал
Сегодня, 16:41
Гладков рассказал о последствиях массированного обстрела Белгорода
Сегодня, 11:00
Женщина ранена после взрыва беспилотника в белгородской Новой Таволжанке
Сегодня, 15:30
СВО закончится осенью? Что происходит на харьковском направлении рядом с Белгородом
Сегодня, 16:55
Белгородские власти пока не решили, когда и как сильно подорожает проезд
Сегодня, 14:34
Актриса Мария Шукшина предложила ПВО с Рублёвки отправить в белгородское приграничье
Сегодня, 12:47