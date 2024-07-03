Женщина ранена после взрыва беспилотника в белгородской Новой Таволжанке

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
Белгородское приграничье продолжает быть целью для обстрелов и атак с помощью БПЛА со стороны Украины. В этот раз дрон-камикадзе прилетел в частный сектор в совсем близко находящейся у границы Новой Таволжанке.
После взрыва один из осколков ранил женщину в кисть руки. Её попутным транспортом довезли до районной больницы, где оказали медицинскую помощь. Дальше лечиться пострадавшая будет амбулаторно.
В селе повреждения получили два частных дома. В них посекло крыши, выбило окна. Также пострадали заборы и дворовые постройки. Оперативные службы работают на месте происшествия.