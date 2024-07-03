bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:32

Updated Сегодня, 15:32

Женщина ранена после взрыва беспилотника в белгородской Новой Таволжанке

Женщина ранена после взрыва беспилотника в белгородской Новой Таволжанке

3 июля 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
Дрон-камикадзе атаковал село в Шебекинском округе. О подробностях рассказал Вячеслав Гладков.

Белгородское приграничье продолжает быть целью для обстрелов и атак с помощью БПЛА со стороны Украины. В этот раз дрон-камикадзе прилетел в частный сектор в совсем близко находящейся у границы Новой Таволжанке.

После взрыва один из осколков ранил женщину в кисть руки. Её попутным транспортом довезли до районной больницы, где оказали медицинскую помощь. Дальше лечиться пострадавшая будет амбулаторно.

В селе повреждения получили два частных дома. В них посекло крыши, выбило окна. Также пострадали заборы и дворовые постройки. Оперативные службы работают на месте происшествия.

Снаряд прилетел на сельхозпредприятие под Белгородом — ранены трое сотрудников
Узнать подробнее
Читайте также:
Число пострадавших от атак ВСУ мирных жителей в Белгородской области увеличилосьМирный житель ранен под Белгородом после взрываОдин мирный житель погиб, девять ранены из-за обстрелов Белгородской области
#Алёна Мальцева#Происшествия#Пострадавшие#Новая таволжанка#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
Подпишитесь
В Белгородской области погиб боец теробороны, ещё один пострадал
Сегодня, 16:41
Гладков рассказал о последствиях массированного обстрела Белгорода
Сегодня, 11:00
СВО закончится осенью? Что происходит на харьковском направлении рядом с Белгородом
Сегодня, 16:55
Белгородские власти пока не решили, когда и как сильно подорожает проезд
Сегодня, 14:34
Актриса Мария Шукшина предложила ПВО с Рублёвки отправить в белгородское приграничье
Сегодня, 12:47