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Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 07:55

Updated Сегодня, 07:55

Место ЧП в Борисовском районе

При атаке БПЛА на авто белгородцев пострадали четверо, один из них — ребёнок

4 июля 2024, 07:53
Фото: Telegram-канал Borisovka 31
Место ЧП в Борисовском районе

ВСУ атаковали двумя беспилотниками три авто, есть раненые

Пострадали двое мужчин, женщина и 12-летняя девочка. Их ранило при сбросе взрывных устройств на автомобили. Ещё одну машину атаковали неподалёку: водитель увидел дрон и притормозил, в итоге БПЛА взорвался на дороге. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Утром 4 июля в Сети появилась информация об атаке ВСУ на транспорт белгородцев. Сообщалось, что ЧП произошло в районе объездной дороги в Борисовке.

Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил информацию. ВСУ атаковали двумя беспилотниками три машины. На два авто сбросили взрывные устройства. В итоге пострадали четверо мирных жителей, один из них — ребёнок.

У одного мужчины — ожоги головы и шеи, а также контузия и баротравма. У второго мужчины, а также женщины — баротравмы. 12-летняя девочка получила контузию.

Ещё один беспилотник атаковал грузовик. Водитель через зеркало заднего вида заметил приближающийся БПЛА и затормозил — в итоге дрон взорвался на дороге. Мужчина не пострадал, но его грузовик повреждён.

Напомним, что утром 4 июля обломки беспилотника обнаружили на дороге на улице Есенина в Белгороде. БПЛА не взорвался. На месте ЧП временно перекрывали движение.

Место ЧП в Борисовском районеМесто ЧП в Борисовском районе
Место ЧП в Борисовском районеМесто ЧП в Борисовском районе
Место ЧП в Борисовском районе
Фото: Telegram-канал Borisovka 31
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