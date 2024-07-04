При атаке БПЛА на авто белгородцев пострадали четверо, один из них — ребёнок

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
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Updated Сегодня, 07:55
Утром 4 июля в Сети появилась информация об атаке ВСУ на транспорт белгородцев. Сообщалось, что ЧП произошло в районе объездной дороги в Борисовке.
Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил информацию. ВСУ атаковали двумя беспилотниками три машины. На два авто сбросили взрывные устройства. В итоге пострадали четверо мирных жителей, один из них — ребёнок.
У одного мужчины — ожоги головы и шеи, а также контузия и баротравма. У второго мужчины, а также женщины — баротравмы. 12-летняя девочка получила контузию.
Ещё один беспилотник атаковал грузовик. Водитель через зеркало заднего вида заметил приближающийся БПЛА и затормозил — в итоге дрон взорвался на дороге. Мужчина не пострадал, но его грузовик повреждён.
Напомним, что утром 4 июля обломки беспилотника обнаружили на дороге на улице Есенина в Белгороде. БПЛА не взорвался. На месте ЧП временно перекрывали движение.