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Published Сегодня, 19:41

Modified Сегодня, 19:43

Updated Сегодня, 19:43

Мужчина пострадал при обстреле белгородского приграничья

Белгородец получил минно-взрывную травму после атаки беспилотника

2 июля 2024, 19:41
Фото: 1MI

Мужчина пострадал при обстреле белгородского приграничья

ВСУ атаковали сёле в Грайворонском округе. Есть один пострадавший. О подробностях рассказал Вячеслав Гладков.

В селе Безымено после атаки беспилотника ранен мирный житель. У мужчины минно-взрывная травма и осколочное ранение запястья. При этом он самостоятельно обратился в районную больницу. Медики оказывают ему помощь, для дальнейшего восстановления его переведут в городскую больницу Белгорода.

Село Мокрая Орловка попало под обстрел из артиллерии. Один из снарядов попал во двор частного дома. В здании выбило окна, посекло забор.

Информацию о последствиях ещё будут уточнять.

Напомним, во время атаки ВСУ во вторник в Белгородском районе пострадал мужчина.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Пострадавшие#Грайворонский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы#БПЛА
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