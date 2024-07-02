Белгородец получил минно-взрывную травму после атаки беспилотника

Posted Сегодня, 19:41
Published Сегодня, 19:41
Modified Сегодня, 19:43
Updated Сегодня, 19:43
В селе Безымено после атаки беспилотника ранен мирный житель. У мужчины минно-взрывная травма и осколочное ранение запястья. При этом он самостоятельно обратился в районную больницу. Медики оказывают ему помощь, для дальнейшего восстановления его переведут в городскую больницу Белгорода.
Село Мокрая Орловка попало под обстрел из артиллерии. Один из снарядов попал во двор частного дома. В здании выбило окна, посекло забор.
Информацию о последствиях ещё будут уточнять.
Напомним, во время атаки ВСУ во вторник в Белгородском районе пострадал мужчина.