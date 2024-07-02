Мирный житель пострадал при обстреле Белгородской области

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
В селе Весёлая Лопань Белгородского района пострадал мирный житель. Мужчине с ушибом ноги бригада скорой оказала медицинская помощь на месте, от госпитализации он отказался.
В результате происшествия были повреждены три частных дома: пробиты крыши, выбиты окна, пострадали фасады и надворные постройки. Произошло возгорание сухой травы. Его оперативно потушили пожарные расчёты.
В посёлке Октябрьский после атаки дрона посечён фасад здания социального объекта, повреждены микроавтобус и три авто на парковке.
Ещё один соцобъект дрон-камикадзе атаковал в селе Малиновка — повреждены фасад, остекление и стены. У припаркованной рядом газели осколками посечены кузов и лобовое стекло.
В селе Устинка разрушен от прямого попадания снаряда частный деревянный дом.
В селе Ясные Зори в результате атаки беспилотника выбиты окна, повреждены фасад и стены в частном доме. Также выбило окна в квартире одного МКД.
Информация о последствиях уточняется, все оперативные службы на местах.
Напомним, сегодня ВСУ уже атаковали дронами несколько приграничных населённых пунктов в Белгородской области.