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Posted Сегодня, 16:25

Published Сегодня, 16:25

Modified Сегодня, 16:27

Updated Сегодня, 16:27

ВСУ атаковали пять населённых пунктов в Белгородском районе

Мирный житель пострадал при обстреле Белгородской области

2 июля 2024, 16:25
Фото: 1MI

ВСУ атаковали пять населённых пунктов в Белгородском районе

Сразу пять населённых пунктов в Белгородском районе подверглись атаке ВСУ. Есть пострадавший. Различные разрушения зафиксированы в четырёх сёлах и одном посёлке области. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В селе Весёлая Лопань Белгородского района пострадал мирный житель. Мужчине с ушибом ноги бригада скорой оказала медицинская помощь на месте, от госпитализации он отказался.

В результате происшествия были повреждены три частных дома: пробиты крыши, выбиты окна, пострадали фасады и надворные постройки. Произошло возгорание сухой травы. Его оперативно потушили пожарные расчёты.

В посёлке Октябрьский после атаки дрона посечён фасад здания социального объекта, повреждены микроавтобус и три авто на парковке.

Ещё один соцобъект дрон-камикадзе атаковал в селе Малиновка — повреждены фасад, остекление и стены. У припаркованной рядом газели осколками посечены кузов и лобовое стекло.

В селе Устинка разрушен от прямого попадания снаряда частный деревянный дом.

В селе Ясные Зори в результате атаки беспилотника выбиты окна, повреждены фасад и стены в частном доме. Также выбило окна в квартире одного МКД.

Информация о последствиях уточняется, все оперативные службы на местах.

Напомним, сегодня ВСУ уже атаковали дронами несколько приграничных населённых пунктов в Белгородской области.

Один дрон врезался в дом белгородцев, другой упал и взорвался — вспыхнуло авто
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