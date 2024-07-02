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Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 08:56

Updated Сегодня, 08:56

Последствия атаки ВСУ на Белгородский район

Мирный житель ранен под Белгородом после взрыва

2 июля 2024, 08:52
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия атаки ВСУ на Белгородский район

ВСУ атаковали дроном-камикадзе белгородский посёлок Октябрьский

Пострадавшего везут в больницу в Белгороде. В результате взрыва повреждены микроавтобус и легковой автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Взрыв

ВСУ 2 июля атаковали дроном-камикадзе посёлок Октябрьский в Белгородском районе. Произошёл взрыв.

В результате пострадал мирный житель. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, множественные осколочные ранения живота, рук и ног. Пострадавшего везут в больницу в Белгород.

Кроме того, в результате взрыва повреждены микроавтобус и легковой автомобиль.

Напомним, что только за вчерашний день в результате атак ВСУ погиб мужчина, ранены девять мирных жителей, семеро из них — в Белгороде. Одна пострадавшая остаётся в тяжёлом состоянии.

Один мирный житель погиб, девять ранены из-за обстрелов Белгородской области
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пострадавшие#Октябрьский#Взрыв#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ
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