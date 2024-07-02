Мирный житель ранен под Белгородом после взрыва

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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ВСУ 2 июля атаковали дроном-камикадзе посёлок Октябрьский в Белгородском районе. Произошёл взрыв.
В результате пострадал мирный житель. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, множественные осколочные ранения живота, рук и ног. Пострадавшего везут в больницу в Белгород.
Кроме того, в результате взрыва повреждены микроавтобус и легковой автомобиль.
Напомним, что только за вчерашний день в результате атак ВСУ погиб мужчина, ранены девять мирных жителей, семеро из них — в Белгороде. Одна пострадавшая остаётся в тяжёлом состоянии.