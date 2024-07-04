Шесть белгородских сёл попали под удар ВСУ: что известно о последствиях

Семь домов разрушено после атаки БПЛА на Безымено в Грайворонском горокруге. Ещё один дом повреждён в Козинке: в нём выбило окна, также посечён забор и задело надворные постройки. Забор частного дома пострадал и при артиллерийском обстреле Новопетровки в Валуйском горокруге.