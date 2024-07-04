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Published Сегодня, 17:32

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ВСУ атаковали шесть сёл в Белгородской области

Шесть белгородских сёл попали под удар ВСУ: что известно о последствиях

4 июля 2024, 17:32
Фото: 1MI

ВСУ атаковали шесть сёл в Белгородской области

Под ударом оказались населённые пункты в Валуйском, Грайворонском и Шебекинском горокругах, Борисовском районе. Один из домов атаковали четыре дрона-камикадзе. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

ВСУ атаковали ещё шесть сёл в Белгородской области. Есть разрушения.

Четыре дрона-камикадзе ударили по частному дому в борисовском селе Байцуры. Дом в итоге разрушен.

Семь домов разрушено после атаки БПЛА на Безымено в Грайворонском горокруге. Ещё один дом повреждён в Козинке: в нём выбило окна, также посечён забор и задело надворные постройки. Забор частного дома пострадал и при артиллерийском обстреле Новопетровки в Валуйском горокруге.

Выбило окна взрывной волной в доме в селе Первое Цепляево в Шебекинском горокруге. Произошло это после атаки БПЛА. В районе Вознесеновки FPV-дрон сдетонировал в колесо комбайна.

Пострадавших среди мирных жителей нет.

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