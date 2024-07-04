Шесть белгородских сёл попали под удар ВСУ: что известно о последствиях

Posted Сегодня, 17:32
Published Сегодня, 17:32
Modified Сегодня, 17:42
Updated Сегодня, 17:42
ВСУ атаковали ещё шесть сёл в Белгородской области. Есть разрушения.
Четыре дрона-камикадзе ударили по частному дому в борисовском селе Байцуры. Дом в итоге разрушен.
Семь домов разрушено после атаки БПЛА на Безымено в Грайворонском горокруге. Ещё один дом повреждён в Козинке: в нём выбило окна, также посечён забор и задело надворные постройки. Забор частного дома пострадал и при артиллерийском обстреле Новопетровки в Валуйском горокруге.
Выбило окна взрывной волной в доме в селе Первое Цепляево в Шебекинском горокруге. Произошло это после атаки БПЛА. В районе Вознесеновки FPV-дрон сдетонировал в колесо комбайна.
Пострадавших среди мирных жителей нет.