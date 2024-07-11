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Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

Беспилотники

Два водителя пострадали при атаке дронов в Белгородской области

11 июля 2024, 13:19
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотники

ВСУ атаковали Борисовский район двумя дронами-камикадзе

Белгородскую область вновь атаковали дроны. На этот раз целью стал Борисовский район. В результате атаки пострадали два мирных жителя.

ВСУ атаковали Борисовский район с помощью двух дронов-камикадзе. Пострадали два мирных жителя.

Первый дрон атаковал служебный автомобиль сельскохозяйственного предприятия, который ехал по автодороге Байцуры — Грузское. В результате атаки ранен водитель. Мужчина с контузией самостоятельно обратился за медицинской помощью в Борисовскую центральную районную больницу. После оказания необходимой помощи он был отправлен на амбулаторное лечение домой.

В селе Богун-Городок другой дрон атаковал движущийся автомобиль. Пострадал водитель — у мужчины контузия и баротравма. Бригада скорой помощи доставляет его в больницу № 2 Белгорода.

Оба автомобиля полностью сгорели.

Напомним, сегодня дроны также атаковали четыре населённых пункта в Белгородской области. Зафиксированы разрушения в частных домах.

Дома белгородцев массированно атаковали дронами
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