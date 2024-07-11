Два водителя пострадали при атаке дронов в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
ВСУ атаковали Борисовский район с помощью двух дронов-камикадзе. Пострадали два мирных жителя.
Первый дрон атаковал служебный автомобиль сельскохозяйственного предприятия, который ехал по автодороге Байцуры — Грузское. В результате атаки ранен водитель. Мужчина с контузией самостоятельно обратился за медицинской помощью в Борисовскую центральную районную больницу. После оказания необходимой помощи он был отправлен на амбулаторное лечение домой.
В селе Богун-Городок другой дрон атаковал движущийся автомобиль. Пострадал водитель — у мужчины контузия и баротравма. Бригада скорой помощи доставляет его в больницу № 2 Белгорода.
Оба автомобиля полностью сгорели.
Напомним, сегодня дроны также атаковали четыре населённых пункта в Белгородской области. Зафиксированы разрушения в частных домах.