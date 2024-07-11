Два водителя пострадали при атаке дронов в Белгородской области

Первый дрон атаковал служебный автомобиль сельскохозяйственного предприятия, который ехал по автодороге Байцуры — Грузское. В результате атаки ранен водитель. Мужчина с контузией самостоятельно обратился за медицинской помощью в Борисовскую центральную районную больницу. После оказания необходимой помощи он был отправлен на амбулаторное лечение домой.