bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 17:32

Published Сегодня, 17:32

Modified Сегодня, 17:34

Updated Сегодня, 17:34

Видеорегистратор записал атаку дрона на гражданский автомобиль в Грайвороне

«Чудом не взорвался». Дрон налетел на машину в Грайвороне, но случилось неожиданное

23 июня 2024, 17:32
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»

Видеорегистратор записал атаку дрона на гражданский автомобиль в Грайвороне

Атака дрона на гражданский автомобиль в Грайвороне Белгородской области попала на камеру видеорегистратора.

На днях дрон попытался атаковать гражданский автомобиль в Грайвороне. Момент нападения запечатлел видеорегистратор подписчика Telegram-канала «Белгород №1».

«Чудом не взорвалась», — подписал кадры очевидец.
Видео: Telegram-канала «Белгород №1»

Сегодня, 23 июня, ВСУ атаковали с помощью трёх дронов-камикадзе Грайворон. В результате обстрела погиб мирный житель: от полученных травм он скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.

Ещё три человека пострадали. Двое из них — бойцы территориальной самообороны — получили тяжёлые ранения.

Кроме того, в Грайвороне есть ряд разрушений. Так, в одном МКД на нескольких этажах повреждено балконное остекление.

Один погиб, трое ранены: что известно о новой атаке ВСУ на Грайворон?
Узнать подробнее
Читайте также:
«Нет слов». Гладков и Демидов выразили соболезнования после атаки ВСУ на СевастопольУдар ракетами ATACMS по пляжу в Севастополе: что известно к этому часуЖертв ВСУ становится больше, а пострадавших белгородцев размещают на море в «бараках»
#Артем Черненко#Видео#Белгородская область#Автомобиль#Скорая помощь#Грайворон#Погибшие#Раненые#Белгород#ВСУ#Дрон#Атака#Разрушения#Территориальная самооборона
Подпишитесь
Три человека пострадали после атаки дрона-камикадзе на Белгородскую область
Сегодня, 16:12
«Нет слов». Гладков и Демидов выразили соболезнования после атаки ВСУ на Севастополь
Сегодня, 15:55
Белгородский туроператор Халаимов обещает вернуть деньги всем туристам к осени
Сегодня, 13:56
«Ничего целого не осталось»: белгородцам показали сгоревшее из-за ВСУ отделение почты
Сегодня, 07:35
Один погиб, трое ранены: что известно о новой атаке ВСУ на Грайворон?
Сегодня, 08:48
Стали известны последствия утренней атаки ВСУ на Белгород
Сегодня, 09:36