«Чудом не взорвался». Дрон налетел на машину в Грайвороне, но случилось неожиданное

Posted Сегодня, 17:32
Published Сегодня, 17:32
Modified Сегодня, 17:34
Updated Сегодня, 17:34
На днях дрон попытался атаковать гражданский автомобиль в Грайвороне. Момент нападения запечатлел видеорегистратор подписчика Telegram-канала «Белгород №1».
«Чудом не взорвалась», — подписал кадры очевидец.
Сегодня, 23 июня, ВСУ атаковали с помощью трёх дронов-камикадзе Грайворон. В результате обстрела погиб мирный житель: от полученных травм он скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.
Ещё три человека пострадали. Двое из них — бойцы территориальной самообороны — получили тяжёлые ранения.
Кроме того, в Грайвороне есть ряд разрушений. Так, в одном МКД на нескольких этажах повреждено балконное остекление.