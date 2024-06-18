Два человека пострадало в Белгородской области из-за атаки БПЛА на автомобиль

Posted Сегодня, 17:57
Published Сегодня, 17:57
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
Губернатор Белгородской области сообщил о ещё одной атаке беспилотника за вечер 18 июня.
В районе села Берёзовка Борисовского района дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль. В результате взрыва пострадали двое мирных жителей.
У женщины контузия и множественные осколочные ранения бедра и спины, у мужчины — сотрясение головного мозга.
Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в городскую больницу Белгорода №2.
Транспортное средство полностью сгорело.
Напомним, что ранее Вячеслав Гладков сообщал об атаках на Грайворонский горокруг, на Борисовский район и Краснояружский. В результате атаки был один пострадавший.