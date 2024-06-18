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Published Сегодня, 17:57

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Updated Сегодня, 17:59

Два человека пострадало в Белгородской области из-за атаки БПЛА на автомобиль

Два человека пострадало в Белгородской области из-за атаки БПЛА на автомобиль

18 июня 2024, 17:57
Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова
Об ещё одной атаке на Белгородскую область рассказал губернатор. В Борисовском районе ранено два человека.

Губернатор Белгородской области сообщил о ещё одной атаке беспилотника за вечер 18 июня.

В районе села Берёзовка Борисовского района дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль. В результате взрыва пострадали двое мирных жителей.

У женщины контузия и множественные осколочные ранения бедра и спины, у мужчины — сотрясение головного мозга.

Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в городскую больницу Белгорода №2.

Транспортное средство полностью сгорело.

Напомним, что ранее Вячеслав Гладков сообщал об атаках на Грайворонский горокруг, на Борисовский район и Краснояружский. В результате атаки был один пострадавший.

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