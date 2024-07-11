Дроны ВСУ атаковали Демидовку и Репяховку Краснояружского района

Ранее ВСу с помощью дронов атаковали Борисовский район. При детонации взрывных устройств ранения получили два водителя — легкового авто и служебного автомобиля сельскохозяйственного предприятия. Также при сегодняшней атаке в Ржевке погиб один человек.