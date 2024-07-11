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Атака БПЛА

Дроны ВСУ атаковали Демидовку и Репяховку Краснояружского района

11 июля 2024, 14:49
Фото: Изображение Midjourney
Атака БПЛА
В результате атаки украинских беспилотников в селе Демидовка и Репяховка Краснояружского района повреждены жилые дома, автомобиль и грейдер, однако никто из жителей не пострадал.

Дрон сбросил два взрывных устройства в селе Демидовка. В двух частных домах выбиты оконные проёмы, также получил повреждения один легковой автомобиль, стоявший рядом. Все местные жители остались целы.

В Репяховке беспилотник ВСУ атаковал грейдер, повредив кабину транспортного средства. Предварительно, оператор машины, находившийся в кабине во время атаки, не пострадал. Об этом сообщил Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Ранее ВСу с помощью дронов атаковали Борисовский район. При детонации взрывных устройств ранения получили два водителя — легкового авто и служебного автомобиля сельскохозяйственного предприятия. Также при сегодняшней атаке в Ржевке погиб один человек.

Два водителя пострадали при атаке дронов в Белгородской области
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