Дроны ВСУ атаковали Демидовку и Репяховку Краснояружского района

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Дрон сбросил два взрывных устройства в селе Демидовка. В двух частных домах выбиты оконные проёмы, также получил повреждения один легковой автомобиль, стоявший рядом. Все местные жители остались целы.
В Репяховке беспилотник ВСУ атаковал грейдер, повредив кабину транспортного средства. Предварительно, оператор машины, находившийся в кабине во время атаки, не пострадал. Об этом сообщил Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Ранее ВСу с помощью дронов атаковали Борисовский район. При детонации взрывных устройств ранения получили два водителя — легкового авто и служебного автомобиля сельскохозяйственного предприятия. Также при сегодняшней атаке в Ржевке погиб один человек.